Neue Pfarrpartnerschaft in Amstetten: „Gemeinsam mehr bewegen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Pfarrer von St. Stephan, Peter Bösendorfer, ist schon seit 2009 auch für die Pfarre St. Marien verantwortlich. Es gab daher bereits in der Vergangenheit eine enge Zusammenarbeit, unter anderem bei der Firmvorbereitung, beim Pfarrmagazin, im Sozialausschuss, bei Bildungsveranstaltungen und beim Emmausgang. „Um die hauptamtlichen pastoralen und organisatorischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut und effektiv einzusetzen, wird in den kommenden Jahren aber noch ein intensiveres konstruktives Miteinander notwendig sein“, betont Bösendorfer. Möglich werden soll dies durch eine institutionelle Partnerschaft zwischen den beiden Pfarren.

Pfarrer Peter Bösendorfer vor dem Logo in der Pfarre St. Stephan. Die Idee und das Konzept dazu stammen von Friedrich Kriener, die Reinzeichnung von Theresa Großalber. Foto: Hinterbuchinger

Schon im Herbst des Vorjahres gaben beide Pfarrgemeinderäte dafür grünes Licht und heuer im Jänner stimmte auch die Leitung der Diözese St. Pölten dem Vorhaben zu.

Zu Ostern wurde dann die Partnerschaft errichtet. Inoffizieller Startschuss dafür war der gemeinsame Emmausgang der beiden Pfarren.

Im Konkreten bedeutet die institutionelle Partnerschaft, dass alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Pfarrer, Kapläne, Pastoralassistentinnen und -assistenten sowie die Pfarrsekretärinnen für beide Pfarren angestellt werden. „Damit können in Zukunft in beiden Pfarrbüros Dienstleistungen wie die Anmeldung von Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen für beide Pfarren angeboten werden“, erklärt Bösendorfer. „Es soll dadurch eine bessere Erreichbarkeit gewährleistet werden.“

Ziel der Partnerschaft sei es aber auch, die Ehrenamtlichen in ihrem Engagement zu unterstützen und zu stärken. „Das gilt für die Vorbereitungen und Organisationen von Veranstaltungen, für Ausschüsse und für Gruppen“, sagt der Pfarrer.

Gemeinsam wieder Jungschar aufbauen

Es wird in Hinkunft für die Ministrantinnen und Ministranten zwar eigene Mini-Stunden in der jeweiligen Pfarre geben, aber Ausflüge oder Lager werden gemeinsam veranstaltet. „Wir wollen das Miteinander stärken und zusammen auch die Jungschar wieder aufbauen. Darüber hinaus wird sich die Vorbereitung auf die Erstkommunion von der Schule in die Pfarre verlagern und die Feier sowohl in St. Marien als auch in St. Stephan möglich sein“, erklärt Bösendorfer.

Für die Firmlinge wird es eine gemeinsame Vorbereitung geben und auch die Firmfeier wird gemeinsam durchgeführt werden.

Neu organisiert werden die Frauen-, Männer – und Seniorenpastorale. „Natürlich soll es weiterhin Treffen in der jeweiligen Pfarre geben, Veranstaltungen und das spirituelle Angebot sollen aber zusammengeführt werden“, berichtet der Pfarrer. „Mir geht es darum, dass alle Abläufe effizienter und unbürokratischer werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass durch Pfarrpartnerschaft Synergien genutzt werden können, die bis dato nicht möglich waren. Gemeinsam bewegt man immer mehr als alleine!“

Pfarrpartnerschaftsrat statt Pfarrgemeinderäte

Als Leitungsgremium für das pastorale Tun wird es fortan auch einen gemeinsamen Pfarrpartnerschaftsrat geben, der aus je sieben Personen der beiden Pfarren, den Delegierten der Gruppen und den Hauptamtlichen bestehen soll. Er wird die Pfarrgemeinderäte ersetzen. Die Wahl wird laut Peter Bösendorfer Ende September stattfinden, die Konstituierung soll im November folgen. „Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass beide Pfarren weiterhin als Rechtsform bestehen und in finanziellen Dingen auch eigenständig bleiben. Wir profitieren jedoch vom Miteinander und können so auch besser auf die Bedürfnisse aller Menschen in unseren Pfarren eingehen!“

Durch die veränderten Ansprüche an Liturgie, Verkündung und Caritas seien in den letzten Jahren auch die Kritik und die Anforderungen an die pfarrlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen, zudem habe es einen massiven „Christenschwund“ gegeben, befindet Bösendorfer. Darauf müsse man reagieren: „Es ist an der Zeit, alte und ausgetretene Pfade zu verlassen und mit Mut und Fantasie neue Wege in die Zukunft zu suchen und auch zu gehen!“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.