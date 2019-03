Lebensgefährten mit Messer attackiert: Frau in U-Haft .

Nach einer Messerattacke am Wochenende in Ennsdorf im Bezirk Amstetten ist über die Beschuldigte die U-Haft verhängt worden. Die 39-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Krems. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittle "in alle Richtungen", sagte Behördensprecher Karl Fischer am Dienstag auf Anfrage.