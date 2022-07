Entwarnung für Trinkwasser in Zeillern

Werbung

"Warum am 22. Juni nach der UV-Desinfektionsanlage in Schörghof, Ortsnetz Friedlmühle und im Ortsnetz Ludwigsdorf durch die Probennahme der Ages eine Verunreinigung festgestellt wurde, ist noch unklar. Wir vermuten Einspülungen von Oberflächenwasser in unsere Quellen", heißt es in einem Schreiben von Andreas Redl, Obmann der Wasserwerksgenossenschaft, an die Bürgerinnen und Bürger. Die Genossenschaft hat alles unternommen um der Bevölkerung rasch wieder bestes Trinkwasser zur Verfügung stellen zu können.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.