St. Peter lädt zu einer „ZENTRUMS.Reise“ ein

Gemeinsam mit dem Architekten Norbert Erlach haben sich die Gemeindeverantwortlichen das Ziel gesetzt, einen Masterplan auszuarbeiten. In drei Themengruppen wurde dazu intensiv über zukünftige Bedürfnisse und Anforderungen nachgedacht. Bildung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesundheit und Pflege der Zukunft oder Mobilität wurden unter anderem zu ganz zentralen Zukunftsfeldern definiert „Allein die vergangenen Wochen waren eine spannende Gedankenreise. Was glauben wir, wohin sich unsere Gesellschaft zukünftig entwickeln wird und was können wir als Gemeinde tun, um diesen Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden“, berichtet Bürgermeister Johannes Heuras. Dass dies ein längerfristige Unterfangen wird, ist klar. „Wir sprechen hier nicht von einem Projekt, das in ein paar Jahren abgeschlossen ist. Es ist vielmehr eine einmalige Chance, eine derart langfristige Entwicklungsmöglichkeit voranzutreiben“, sagt Heuras.

Rundgang am Zentrumsareal

Gemeinsam mit der Ortsvorsteherin des Marktes Julia Krifter und Amtsleiterin Melanie Kaindl lädt er nunmehr alle interessierten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zu einer „ZENTRUMS.Reise“ ein. Dabei soll die Menschen sprichwörtlich auf die Reise mitgenommen werden. Wer sich dabei allerdings die Präsentation von finalen Plänen erwartet, wird enttäuscht sein. „Es gibt natürlich noch keine fertigen Konzepte und Pläne. Wir wollen möglichst vielen einen Einblick in die Ergebnisse der Themenarbeitsgruppen geben“, sagt Krifter. Deshalb hat man am Mittwoch 18. Oktober, um 16.00 Uhr zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung in den Bauhof geladen. Hier soll zunächst kurz gemeinsam der bisherige Ablauf und die festgestellten Themenfelder der Zukunft besprochen werden. Anschließend soll im Rahmen eines Rundganges das Areal unmittelbar besichtigt werden. Egal ob Schulcampus oder Gesundheitszentrum, man wagt sich auf eine Entdeckungsreise in der eigenen Gemeinde um die Dinge bewusster zu betrachten.

In ungezwungener Atmosphäre kann dann anschließend noch mit den Mitgliedern der Themenarbeitsgruppe, den Gemeindeverantwortlichen und Architekten Norbert Erlach gesprochen und der eine oder andere Input zusätzlich gegeben werden.