Zusammenarbeit mit Mostviertler Schulen

Zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Lehrerbildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Mostviertler Schulen soll es in Zukunft kommen. Das Zentrum für Lehrerbildung ist dabei sehr an einem Aufbau von Beziehungen in Bezug auf eine Zusammenarbeit in der Lehrerausbildung interessiert. Das beinhaltet auch gegenseitiges Zur-Verfügung-Stellen von Praxisplätzen, wofür es Erasmus-Förderungen für aufnehmende Schulen und entsandte Studentinnen und Studenten gibt. Martin Jungwirth, Geschäftsführer des Zentrums für Lehrerbildung, und Adeline Weinberg, Mitarbeiterin Internationale Mobilitätsförderung am Zentrum für Lehrerbildung in Münster, besuchten mehrere Schulen im Bezirk Amstetten. Organisiert wurde der Besuch von Gabriele Gstettenhofer, internationale Projektkoordinatorin in der Bildungsdirektion für Niederösterreich. Am Programm standen Gespräche mit Vertretern des Ostarrichi-Gymnasiums und der HLW Amstetten, der Volksschule und Mittelschule Strengberg, der Sonderschule Haag sowie der Volksschule Elsa-Brandström-Straße in Amstetten.

