Erdbeeren direkt vom Feld

Erdbeeren zum Selberpflücken in Wallsee

Bei Familie Scheichelbauer in der Uferstöckelstraße 3, am Donauberg, in der Nähe der Donauschiffstationen pflücken bereits die ersten kleinen und größeren Erdbeerliebhaber kiloweise leckere Erdbeeren. Das Erdbeerfeld hat seit Freitag offen und ist jetzt bereits gut besucht. Das Feld wurde seit 1976 von Frau Feischl bewirtschaftet, die mit acht Reihen Erdbeeren begonnen hat und das Erdbeerfeld jährlich aufgestockt hat. Wallsee freut sich, dass Familie Scheichelbauer das Feld seit drei Jahren wieder bewirtschaftet, denn zehn Jahre lang wurde das Feld nicht bewirtschaftet und seit 2021 gibt es wieder Erdbeeren zum Selberpflücken. „Wir haben uns bei Frau Feischl informiert, wie man Erdbeeren am besten anbaut, was man dazu braucht und auf was man achten muss und sie hat uns gleich angeboten, ihr ehemaliges Erdbeerfeld weiter zu betreiben“, sagt Christa Scheichelbauer. Ihr Sohn Viktor hat fünf verschiedene Erdbeersorten am 5.000 Quadratmeter großen Feld angebaut. „Bei uns wird noch händisch gearbeitet. Wir haben hier einen Südhang mit einer guten Sonnenlage und einen geeigneten Boden für die optimale Ernte“, erwähnt Viktor. Mittlerweile beliefert er auch die Wirte aus der Region sowie einige Geschäfte und den Bauernladen „HausEck“ in Kollmitzberg.

Die Besucher kommen aus einem Umkreis von 15 km nach Wallsee, um die frischen, regionalen Erdbeeren selber zu pflücken. Vor allem die Wallseer sind froh, endlich wieder ein Erdbeerfeld zu haben und die Kinder freuen sich, neben dem Pflücken ein bisschen naschen zu dürfen. „Ich mache Erdbeermarmelade, Erdbeereis und Erdbeerkuchen und den Rest werde ich einfrieren“, sagt die Kundin Regina Schweinschwaller. Familie Scheichelbauer überlegt bereits, mit welchen Gemüsesorten sie das Feld zusätzlich bewirtschaften können. Sie haben nämlich auch im Herbst einen Kürbisverkauf ab Hof. Christa Scheichelbauer ist oft im Verkaufsstand vor Ort und gibt Tipps, in welchen Reihen die Erdbeeren schon besonders süß und reif sind. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8–12 Uhr und 13:30–18:30 Uhr (Ausnahme: bei starkem Regen), ca. 4 Wochen bis Ende Juni. Nähere Informationen unter: 0660/4374762.

Erdbeeren zum Selberpflücken in Mauer und Wolfsbach

Als innovativer Jungbauer brachte Rudolf Halbmayr bereits 1979 die Idee „Erdbeerwelt“ nach Wolfsbach. Seither dreht sich am Hof alles um die süße, rote Frucht. „Das wertvolle Wissen wird Generation für Generation weitergegeben und mit viel Begeisterung wird bei uns der Beerenobstbau weiterentwickelt. Mittlerweile kultivieren wir Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Spargel. Diese werden auch zu geschmackvollen Produkten veredelt. Wir sind bestrebt, geschmackvolles, reifes, qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse zu erzeugen. Nachhaltigkeit und ressourcenschonender, ökologischer Anbau sind uns sehr wichtig. Durch den Einsatz von Nützlingen, das Anlegen von Blühstreifen, laufende Fortbildung, internationalen Wissensaustausch und viel Handarbeit möchten wir diesen Ansprüchen gerecht werden“, erwähnt Christiana Halbmayr.

Das klassische Erdbeerfeld mit Stroheinstreu zum Selberpflücken gibt es von Familie Halbmayr heuer in Mauer. Wer seinen Rücken lieber schont, kann die qualitativ hochwertigen Früchte direkt am Hof in Wolfsbach ganz bequem in den Hochbeeten ernten. Seit 2018 kultiviert Familie Halbmayr ihre Erdbeeren auch in Hochbeeten. Diese Arte ermöglicht eine qualitativ hochwertige Ernte unter ressourcenschonenden Bedingungen. „Wer die Erdbeeren des Familienbetriebs erntet, kann sichergehen, dass er ein regionales und schmackhaftes Naturprodukt genießt. Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie, man hat Bewegung an der frischen Luft und kann selber entscheiden, was ins Körbchen kommt und Naschen ist erwünscht, so kann man die Qualitätskontrolle gleich selber durchführen“, schmunzelt Christiana.

Mit einer leichten Verspätung geht die Erdbeersaison der Familie Halbmayr am Freitag los. Der Grund für die Verspätung der Erdbeersaison ist der heurige kühle Frühling. Die Vorfreude ist daher noch größer. Die Öffnungszeiten sind sowohl in Mauer als auch in Wolfsbach ab 9. Juni, täglich von 8 bis 19 Uhr. Nähere Infos erhalten sie unter 07477/21306 oder www.beerenwelt-halbmayr.at

Weitere Verkaufsstände der Familie Halbmayr: Amstetten Kreisverkehr OBI Markt, St. Georgen/Ybbsfeld (gegenüber der Firma Kralowetz), Waidhofen/Ybbs ÖAMTC und Böhlerwerk GH Hehenberger.

Weitere Erdbeerfelder in der Umgebung

Weitere Erdbeerfelder gibt es bei Biohof Jehle in Hart/Mühling, in Wieselburg: täglich, auch Sonn- und Feiertag von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, die Erdbeerfelder Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg: täglich von 8–20 Uhr geöffnet und die Erdbeerfelder zum Selberpflücken der Familie Enengl in Ybbs, in Göttsbach bei Ybbs (Landesstraße Richtung Karlsbach): täglich von 8–20 Uhr. Am Freitag, 9.Juni, beginnt das Pflücken ohne Bücken in Haag beim Lehner: Freitag von 8:00–19:00 Uhr, Samstag von 8:00–19:00 Uhr und Sonntag von 9:00–19:00 Uhr.