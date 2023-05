Freude im Bezirk Amstetten über "Feuerwehr-Maturanten"

Am Samstag haben vier Feuerwehrleute aus dem Bezirk die Feuerwehrmatura bestanden: Philipp Freilinger, Kerstin Uridat (beide FF Erla), Mario Aistleitner und Patrick Heigl (beide Thürnbuch-Au). Dazu gratulierten das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten sowie Ausbildungsleiter Karl Etlinger und sein Team.

Um nach dem Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Silber auch ein FLA in Gold zu schaffen und um die Elite der Feuerwehrmänner zu weiterem Lernen anzuregen, trug man 1958 in Niederösterreich erstmals einen Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold aus, einen Bewerb für den einzelnen Mann. Es wurden zu folgenden Themen Fragen gestellt: Organisation, Feuerwehrtechnik und –taktik, Brandbericht, Hindernislauf und Kommandieren einer Einheit. Im Feuerwehrjargon heißt das FLA in Gold auch „Feuerwehrmatura". Um für die täglich neu zukommenden Herausforderungen jederzeit gerüstet zu sein, bedarf es einer eingehenden, aufbauenden und laufend aktualisierten Ausbildung in allen Bereichen des Feuerwehrwesens. Beim Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold wird speziell auf Umsetzbarkeit des Erlernten in der Praxis, Aktualität und Einsatznähe Wert gelegt.

Ausbildner waren im Bezirk: Karl Radinger, Wolfgang Bauer, Friedrich Brandstetter, Karl Etlinger, Gottfried Distelberger, Christian Schweighofer und Markus Gruber.

Und noch eine erfreuliche Meldung: Matthias Hochmeister (Freiwillige Feuerwehr Rems), Heinrich Scherzer (FF Seisenegg) und Thomas Zulechner (FF Waidhofen/Ybbs-Wirts) schafften die Feuerwehrmatura im zweiten Anlauf ebenfalls.

Die 8 Disziplinen des FLA Gold:

- Ausbildung in der Feuerwehr

- Berechnen – Ermitteln – Entscheiden

- Brandschutzplan

- Formulieren und Geben von Befehlen

- Fragen aus dem Feuerwehrwesen

- Führungsverfahren

- Praktische Einsatztätigkeiten (Knotenkunde, Hindernisstrecke) - Verhalten vor einer Gruppe (Kommandieren)

