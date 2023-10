Viele Teilnehmer bei 45. Biberbacher Wandertag

Zum 45. Mal wurde der Biberbacher Wandertag veranstaltet, den es bereits seit 1977 gibt. Das Besondere an diesem Event: Man kann nicht nur Strecken mit sechs, zehn oder zwanzig Kilometer Reichweite wandern, es gibt auch eine 42 Kilometer lange Strecke - der sogenannte Marathon. Diesen gab es bereits zum 38. Mal in Biberbach. In den letzten Jahren konnte man des Öfteren die meisten Marathongeher in Österreich verzeichnen, einmal waren es sogar über 200. Der letzte Marathon fand 2019 statt, heuer konnte er endlich wieder in Angriff genommen werden.

Auch Samstagmittag waren bereits 90 Teilnehmer dabei, den Marathon zu absolvieren bzw. hatten ihn schon absolviert. Somit konnte man wieder ein vielversprechendes Wochenende erwarten. Start und Ziel befanden sich beim Zeughaus der FF Biberbach, am Weg passierte man zudem einige Laabstellen.