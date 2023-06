Naturfreunde holten Top-Ergebnisse beim Fotobewerb

Bei der diesjährigen Foto-Bundesmeisterschaft der Naturfreunde konnten die Mitglieder der Fotogruppe Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth überzeugen. Einzelmedaillen gewannen Leopold Böckl, Edeltraud Jatschka, Franz Lueger, Rosemarie Schallauer und Gertraud Schnabel.

In der Vereinswertung (die fünf Bestbewerteten jeder Fotogruppe) konnte in allen sieben Sparten (Digital Color, Digital Monochrom, Tableau, Landschaft/Natur, Sonderthema „Gegensätze“, Papierbild und Kombination) ein Platz in den Top Fünf erreicht werden.

Die Siegerehrung mit Ausstellung der prämierten Fotos fand am Schneeberg im historischen Bergbahnhof der Schneebergbahn statt.