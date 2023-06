Kapelle in Engelsberg wurde renoviert

Die Renovierung der Kapelle war ein lang gehegter Wunsch der am 4. November 2021 verstorbenen Maria Schörghuber. In ihrem Sinn wurde nun letztes Jahr im Juli mit der Sanierung der 1905 errichteten und zuletzt 1995 renovierten Kapelle begonnen, die bereits einige größere Schäden aufwies. Das Fundament wurde frei gelegt und von den Wurzeln der beiden großen Linden befreit, das Mauerwerk trockengelegt und am Eingang zur Kapelle eine Stufe eingebaut. Das Material der Steinstufe stammt von der alten Biberbacher Kirchenstiege, die im Herbst 2022 ersetzt wurde. Der Verputz des Denkmals und auch einige der aufwändigen Fassadenteile mussten ausgebessert werden, der Anstrich erfolgte in einem dem Original sehr ähnlichen Gelbton. Das Gewölbe – ursprünglich ein blauer Sternenhimmel – ist seit der letzten Renovierung in weißer Farbe ausgemalt, die Nische der Marienstatue mit einer Umrandung in Marmor-Struktur hervorgehoben. Das Fenster hinter der Statue bekam einen neuen Rahmen und sorgt noch immer für Lichteinfall durch die Original-Glasscheibe. Auch die Marienstatue – eine Lourdes-Madonna – wurde detailgetreu renoviert. Die Kapellensanierung, die erst in den letzten Tagen beendet wurde, hat sich zu einem großen gemeinsamen Projekt von Opa Pius und den Söhnen Josef und Pius entwickelt.

Ein herzliches Danke geht an Stefan Gruber senior für die Maurer- und Verputzarbeiten, die aufgrund der Trocknungszeit oft nur in kurzen Teilabschnitten durchgeführt werden konnten. An Firma Strohmayr für die Malerarbeiten, besonders an Simone Ecker, die die Feinarbeiten und die Renovierung der Marienstatue übernommen hat. An Firma Dachdecker Lehner, Sepp Hirtenlehner, für die Spenglerarbeiten.

Etwas Besonderes hat diese Kapelle in Engelsberg noch aufzuweisen: Der Erbauer Leopold Schörghuber stellte damals einen Revers aus: „Ich Endesgefertigter erkläre, dass ich für mich und meine Nachkommen die Pflicht übernehme, die bei meinem Haus 184 erbaute Betkapelle, worin eine Statue unserer Lieben Frau von Lourdes aufgestellt ist, zu erhalten. Biberbach am 23.7.1905. Josef Pfaffenbichler, Bauer in Maberg als Zeuge, Pius Schörghuber, Bauer in Hinterberg als Zeuge.“ So ein außergewöhnlichen Akt zur Verpflichtung zur Erhaltung der Kapelle findet sich bei sonst keiner der Kapellen in Biberbach.

Am Sonntag ,11. Juni, wurde die Hauskapelle nun im Beisein von mehr als 100 Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden feierlich von Pater Florian gesegnet. Musikalisch begleitet wurde die Andacht von Hannes Ettlinger und Robert Heiligenbrunner, die Schörghuber-Damen - Petra, Hannah und Simone - brachten sich als Kantorinnen und Lektorinnen ein. Nach dem Gebet luden Petra und Josef zum gemütlichen Abschluss ein - vor der extra dafür aufgestellten "Sprengl-Hütte".