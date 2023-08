Anton Putz: „Auf jeden Berg gehört ein Windrad“

Erich Pfaffenbichler aus Seitenstetten besitzt seit 2008 eine 5-kW-Photovoltaik-Anlage. Voriges Jahr im Februar hat er mit zwei Nachbarn die Erneuerbare Energiegemeinschaft Lehensiedlung Lehenweg gegründet. Am 14. Juni 2022 wurde die EEG in Betrieb genommen. Für die Anmeldung des Vereins fielen bei der BH Amstetten einmalige Kosten in der Höhe von circa 40 Euro an. Die EEG musste zusätzlich auf www.ebUtilities.at und bei der Netz Niederösterreich GmbH registriert werden. „Das ist mit ein bisschen Bürokratieaufwand verbunden. Über ein Tool der Netz NÖ GmbH kann man nachschauen, in welchem Transformatorbereich oder Umspannwerkbereich der Einspeiser und die Konsumenten angeschlossen sind. Sind Einspeiser und Konsumenten im selben Bereich, spricht man von einer lokalen EEG, ansonsten von einer regionalen EEG”, erklärt Pfaffenbichler. Den Strompreis kann sich eine EEG selber ausmachen. Pfaffenbichler verlangt 20 Cent pro Kilowatt. Die zwei Konsumenten schreiben den Verbrauch selber mit und bezahlen ihn am Jahresende. Die Konsumenten müssen also nur den EEG-eigenen Energiepreis und reduzierte Netzkosten bezahlen. Für sie entfallen der Ökostromförderbeitrag, die Elektrizitätsabgabe und die Umsatzsteuer. Pfaffenbichler, der rund 40 Prozent seines erzeugten Stroms selbst verbraucht, bekommt in der EEG wiederum mehr, als wenn er den Strom ins Netz einspeisen würde, da man sich in der EEG die Großhandelsspanne aufteilt.

Noch viel Handlungsbedarf bei erneuerbaren Energien

Anton Putz aus Ertl hat von 1989 bis 2006 vier Kleinwasserkraftwerke in Göstling, Gaflenz und Weyer errichtet. An einem fünften Kraftwerk in Kleinreifling hält er eine zwanzigprozentige Beteiligung. Die Motivation, erneuerbare Energie selbst zu erzeugen, stammt aus seiner Kindheit. „Ich bin auf einem Bauernhof in 700 Metern Seehöhe aufgewachsen. Wir hatten eine 1 PS-starke Mühle, die von einer Wasserkraftturbine angetrieben wurde und zwei Haushalte mit Strom versorgte”, berichtet er. Für die vier selbst errichteten Kleinwasserkraftwerke sind heute seine Kinder zuständig. Putz hält nach wie vor Beteiligungen. Die Kraftwerke beliefern rund 1.500 Haushalte in Ober- und Niederösterreich mit Strom. Für eine Kilowattstunde erhalten die Betreiber 12 Cent. Der Preis richtet sich an die Bestimmungen der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG. Im Bereich erneuerbare Energien sieht Putz, der auch eine kleine PV-Anlage besitzt, in Österreich noch viel Handlungsbedarf: „Es sollte mehr Pumpspeicherkraftwerke geben, und auf jeden Berg gehört ein Windrad. Wenn ich aus dem Fenster blicke, muss ich ein Windrad sehen, ansonsten wird die Energiewende nicht gelingen. Jede Kilowattstunde, die in Österreich produziert wird, spart eine Kilowattstunde an Kohle- oder Atomstrom ein.”

Amstetten ist zu urban für Windräder

Die Stadtwerke Amstetten erzeugen Strom mit dem Wasserkraftwerk Allersdorf, der Restwasserturbine in Greinsfurth und der Schnecke Ramsbachwehr. Dazu kommen Photovoltaik-Anlagen auf Gemeindegebäuden wie dem Kindergarten, dem Hallenbad, der Wirkstatt Hausmening und der zukünftigen Stadtpflege. Ungefähr 25 Prozent des Strombedarfs in Amstetten können damit abgedeckt werden. Der restliche Strom wird von der EVN zugekauft. Der Grundpreis pro Monat beträgt 2,70 Euro. Ab 1. September gelten neue Preise. Statt wie bisher 0,38 Cent werden dann nur mehr 0,29 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde in Rechnung gestellt. „Die Preissenkung liegt daran, dass die Preiszonentrennung und die Ökostromzuweisung nicht so teuer wurden wie erwartet. Diese zwei Komponenten sind im Rahmen der Ukraine-Krise explodiert, konnten aber durch unsere langfristige Einkaufsstrategie abgefangen werden”, erklärt Andreas Halbmayr, Experte Energiewirtschaft von den Stadtwerken Amstetten. Die neue PV-Großanlage in der Doislau produziert circa ein Prozent des gesamten von den Stadtwerken erzeugten Stroms und macht Amstetten noch ein Stück energieautarker. Ein Windrad in der Bezirkshauptstadt aufzustellen, ist jedoch aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. „Amstetten ist zu urban. In Niederösterreich müssen zu einem gewidmeten Wohnbauland mindestens 1.200 Meter und zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden mindestens 750 Meter Abstand eingehalten werden”, erklärt Halbmayr. Kleinwindräder wären zwar möglich, kosten jedoch auf eine Kilowattstunde aufgerechnet das Doppelte einer PV-Anlage.