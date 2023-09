Neues von Himmel und Erde

Für die Aufbahrungshalle am Pfarrfriedhof St. Veit ist die Marktgemeinde zuständig, wo nun die alte Flügeltür entfernt und durch ein neues modernes, auch rollstuhlgerechtes Portal aus Glas besser und leichter zugänglich gemacht wurde. Die Planung hat die Manufaktur Matauschek mit Boris Streitner vorgenommen, die Elektrik wurde von der Firma Vogel installiert und das Design von der Seitenstettner Grafikdesignerin Andrea Bichler gefertigt. Die Kosten belaufen sich auf Euro 16.000, betreut und gereinigt wird die Aufbahrungshalle zukünftig von Mitarbeitern des Bauhofs.

Die Gebrüder Zambelli beim Aufsetzen der Kugel. Unten sind die beiden Zeitkapseln zu sehen. Foto: Stift, Stift

Nun freuen sich aber auch schon alle Seitenstettner auf das große Turmkreuzweihefest am 24. September. Die Arbeiten befinden sich in der Endphase, am Freitag der vergangenen Woche wurde bereits die Kugel wieder aufgesetzt, in deren Fuß zwei von Pfarre und Gemeinde befüllte Zeitkapseln angebracht wurden. Verschiedene Gruppierungen aus Pfarre wie auch Vereine der Gemeinde und die Bildungseinrichtungen haben sich darin verewigt, im Kreuz selbst wird vom Konvent noch ein historischer Beitrag von Stiftsarchivar Pater Benedikt Wagner hinzugefügt. Nun gilt es nur noch die Goldleisten an der Laterne anzubringen, danach wird ab 4. September das Gerüst wieder abgebaut, was zwei Wochen in Anspruch nehmen wird.