Kleinregion Donau-Ybbsfeld wieder familienfreundliche Region

Mit gemeinsamen familienfreundlichen Maßnahmen, die für und mit den Bürgern umgesetzt werden, will die Kleinregion Synergien über die Gemeindegrenzen hinweg nutzen. Drehscheibe der kommunalen Kommunikation stellt dabei der Kleinregionsblog unter blog.donau-ybbsfeld.at dar, der alle Bürger rund um Soziales und Gesundheit am Laufenden hält.

Weiters finden regelmäßig Zusammenkünfte der sechs Kleinregionsgemeinden (auch mit Weiterbildungen zu aktuellen sozialen Themen) statt. Außerdem werden laufend gemeinsame Angebote und Veranstaltungen für die Bürger der Kleinregion organisiert, die seit 2021 auch als „Gesunde Kleinregion“ zertifiziert ist.

„Durch die aufwendigen Zertifizierungen sind wir, die für Soziales und Gesundheit in unseren Gemeinden verantwortlich sind, stark zusammengewachsen. Wir vernetzen uns auf einfachstem Weg und nutzen in erster Linie die vorhandenen Ressourcen. So bauen wir gemeinsam das Angebot für alle – vom Baby bis zum alten Menschen – aus und entwickeln neue Ideen in unserer Kleinregion für die Zukunft weiter“, sagt die Sozialsprecherin der Kleinregion, Karin Ebner aus St. Georgen am Ybbsfelde.