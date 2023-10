Feuerwehrübung: Brand in der Volksschule Viehdorf .

Am Freitag fand in der Volksschule Viehdorf die jährliche Schul-Übung statt. Rund 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Viehdorf und Seisenegg probten den Ernstfall: Um möglichst echte Bedingungen zu erzeugen, wurde das Gebäude vernebelt und so ein Brand simuliert.