In Betrieb sind der neue Kindergarten in Allersdorf und der Zubau der Volksschule ja schon seit Jänner. Offiziell eröffnet wurden sie aber erst am Freitag der Vorwoche.

Puchebner: „Können mit großem Stolz auf dieses neue Haus blicken“

Bürgermeisterin Ursula Puchebner betonte, dass „wir mit großem Stolz auf dieses neue Haus blicken können. Die Verbindung von Kindergarten und Volksschule ist sehr gut gelungen.“ Rund 5,2 Millionen Euro sind in das Projekt geflossen.

Insgesamt hat die Stadt im Rahmen der Kindergartenoffensive seit dem Jahr 2005 schon etwa 12 Millionen Euro in neue Projekte gesteckt und etliche weitere Millionen in die Ertüchtigung der Schulen. „Ich möchte mich da auch beim Land für die Unterstützung bedanken“, betonte die Stadtchefin.

Probesitzen auf den stylischen „Bänken“ im Innenhof des Kindergartens. Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, Architekt Christopher Lottersberger, Bürgermeisterin Ursula Puchebner, zweiter Landtagspräsident Gerhard Karner und Vizebürgermeister Dieter Funke. | NOEN

Zweiter Landtagspräsident Gerhard Karner lobte, dass in Allersdorf „etwas Tolles gelungen ist. Man merkt den Kindern an, dass sie sich hier wohlfühlen, denn sie strahlen Freude aus.“ Er dankte auch den Pädagoginnen für ihr Engagement und wies darauf hin, dass das Land bis zum Jahr 2020 noch viel Geld in die Kleinkindbetreuung investieren werde.

Architekt Christopher Lottersberger gab einen Rückblick auf die Arbeiten. Die Volksschule wurde thermisch saniert, die Fenster wurden getauscht, der Turnsaal und die Garderoben erneuert, der Kindergarten neue gebaut. „Speisesaal und Nachmittagsbetreuung werden gemeinsam genutzt und damitwurde eine wichtige Schnittstelle der beiden Einrichtungen geschaffen“, betonte der Architekt.

Puchebner wünschte abschließend den Pädagoginnen und den Kindern, „dass neben der Wissensvermittlung auch der Spaß nie zu kurz kommt.“