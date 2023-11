„New Work“ bei LiSEC

LiSEC ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe, die seit über 60 Jahren individuelle und umfassende Lösungen in der Flachglasverarbeitung und -veredelung anbietet. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe mit circa 1.200 Mitarbeitern und mehr als 20 Niederlassungen weltweit einen Gesamtumsatz von über 240 Millionen Euro bei einer Exportquote von über 90 %. Am 3. November wurde nun am Standort Seitenstetten im Beisein von Gästen aus der Politik sowie in Anwesenheit des Stiftungsvorstandes und Aufsichtsrates sowie der Baupartner und aller Mitarbeiter das neue Gebäude seiner Bestimmung übergeben.

Baubeginn 2022

Die Bauarbeiten mit Unterstützung durch zahlreiche regionale Partner starteten im April 2022. „Eine Erweiterung der Büroarbeitsplätze in Seitenstetten war nach der Zusammenlegung der Standorte Hausmening und Seitenstetten absolut notwendig“, sagt Finanzvorstand CFO Oliver Pichler. Insgesamt wurden mehr als 7 Millionen Euro in das Bauprojekt investiert. Bei der Gestaltung galt es Trends in der Arbeitswelt, wie zum Beispiel spezielle Bereiche für die Zusammenarbeit (Collaboration Spaces) oder situativ frei wählbare Arbeitsplätze (Shared Desk), miteinzubeziehen. Projektleiter Friedrich Schrenk freut sich: „Wir haben das Engineering Center trotz des schnellen Baustarts und vieler laufender Änderungen erfolgreich umgesetzt, sind stolz auf das Ergebnis und freuen uns über das Wachstum am Standort hier. Wir blicken optimistisch in die Zukunft!“

Neues Arbeitsumfeld

Das Bürogebäude mit integriertem Laborbereich bietet ein neues Arbeitsumfeld mit unterschiedlichen Raumkonzepten. Mitarbeiter, die in die Planung miteinbezogen wurden, können je nach Bedarf zwischen ruhigen und kommunikativen Bereichen wählen, Stand-up-Bereiche sowie ein „LiSPoint“ laden zum gemeinsamen Austausch ein und sind kommunikative Knotenpunkte. An den Arbeitsplätzen mit höhenverstellbaren Tischen können Aufgaben routiniert bearbeitet werden. Fokus-Boxen schaffen Raum, um zurückgezogen komplexe Aufgaben zu lösen, Chat-Boxen, Meetingräume, Versuchswerkstätten (Maker Spaces) zur Produktentwicklung – Innovation beginnt schließlich mit kleinen Ideen – sowie Küchen vervollständigen das zeitgemäße Raumkonzept. „Wir wollen unseren Mitarbeitern ein modernes, zukunftsgerichtetes und attraktives Arbeitsumfeld mit kurzen Wegen bieten, denn nur dank unserer Mitarbeiter sind wir erfolgreich. Darum müssen wir den Fokus auf eine geeignete Arbeitsumgebung richten, und das haben wir mit dem Bau des neuen Engineering Centers getan“, sagt Oliver Pichler. Vorstandsvorsitzender CEO Gottfried Brunbauer ergänzt: „Seitenstetten ist als langjähriger Hauptstandort der LiSEC Gruppe von zentraler Bedeutung und wird es auch in Zukunft bleiben. Wir werden daher weiter in den Standort investieren und in den nächsten Jahren weitere Modernisierungsschritte sowohl im Bereich der Büroinfrastruktur als auch in der Produktion setzen.“ In den kommenden Wochen wird das Engineering Center schrittweise „bevölkert“.