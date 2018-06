Zur Eröffnung der neuen Sporthalle im Komplex der Neuen NÖ Mittelschule Ardagger lud Bürgermeister Johannes Pressl am 16. Juni. Die Halle war genau ein Jahr nach Baubeginn fertig gestellt worden.

Begeistert von der neuen Sporthalle zeigten sich (v.l.) Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Markus Peham, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Vizebürgermeister Josef Frühwirth, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Johannes Pressl, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungsdirektor Johann Heuras und Nationalratsabgeordneter Alois Rosenberger. Foto: Otmar Gartler | Otmar Gartler

„Danke an die tollen Handwerker, die hier arbeiteten, und auch an das Planer- und Bauaufsichtsteam sowie allen, die zum Gelingen – und trotz mancher Schwierigkeiten – zur wirklich exzellenten Umsetzung dieses Projektes beigetragen haben“, betonte Pressl in seiner Rückschau auf die Bauphase.

Beeindruckt zeigte sich Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in ihrer Festrede von der Technik und den Möglichkeiten dieser Mehrzweckhalle, die in Zukunft nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch den Vereinen zur Verfügung stehen soll. Die Gesamtkosten betrugen 2,3 Millionen Euro, die vom Bund, Land Niederösterreich und Marktgemeinde finanziert werden.

Die Segnung nahm Pfarrer Gerhard Gruber, unterstützt durch den Kirchenchor Stephanshart, vor. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgten die Musikkapelle Stift Ardagger, ein Bläserensemble des Musikvereins Kollmitzberg und die Gruppe „Moarkta Blechschodn“.