Aschbacher Feuerwehrhaus wurde gesegnet

Auf das große Eröffnungsfest für das neue Feuerwehrhaus freuten sich am Sonntag die rund 100 Feuerwehrmitglieder (inklusive Reservisten und Jugend). Bei einer Feldmesse segnete Pfarrer Pater Georg Haumer das neue modernde Gebäude.

Ein alter, von Ehrenkommandant Heinz Pehböck am Flohmarkt ersteigerter Feuerwehrhelm, wurde bewusst an FF-Kommandant Mario Üb lacker übergeben – als Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag. Die Florianis feierten an diesem Tag auch die Indienststellung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges HLF3, das ebenfalls gesegnet wurde. Fahrzeugpatin Christa Dorner sprach dabei gute Wünsche aus. Altes mit Neuem verbinden die gesegneten Kreuze für die neuen Räumlichkeiten, da diese aus dem Holz des alten Aschbacher Kirchenturms gefertigt wurden.

Beim feierlichen Festakt, der von der Musikkapelle Aschbach begleitet wurde, fanden sich auch zahlreiche Ehrengäste ein. Für Bürgermeister Martin Schlöglhofer haben die vielen ehrenamtlich geleisteten Einsatzstunden einen unschätzbaren Wert und nach langer Vorbereitungszeit ist das Haus nun „das Beste aus sieben Jahren Arbeit. “

Feuerwehrkommandant Mario Üblacker ist stolz auf seine Feuerwehrleute. „Ohne ihre enorme freiwillige Bereitschaft, wäre das Projekt in dieser Dimension nicht bewältigbar gewesen“, sagte er und freute sich sehr über die zahlreichen Glückwünsche und das Lob aus Politik und Wirtschaft.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner lobte in seiner Rede den spürbaren Zusammenhalt der Feuerwehrleute. Im Anschluss gab es noch jede Menge Dankesworte für jene Menschen, die sich in den vergangenen Jahren besonders verdient gemacht haben. Dabei erhielt Engelbert Prinz die Florianiplakette als Auszeichnung. Weiters wurden Verdienstmedaillen in Bronze und Silber an die Feuerwehrmitglieder überreicht.

