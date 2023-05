Carla-Shop

wurde eröffnet

Seitenstetten Christa Aichinger

An den liebevoll gestalteten Auslagen der ehemaligen Volksbank-Filiale in Seitenstetten ist bereits zu erkennen, dass das Projekt „Carla“ fertig eingerichtet ist und am 3. Mai wurde auch schon erfolgreich mit dem Verkauf gestartet. Der neue Second-Hand-Shop ist ein Projekt im Rahmen der PfarrCaritas, in dem Menschen kostengünstig und nachhaltig einkaufen können. Ein wesentliches Ziel ist es, dass ein großer Teil unterschiedlichster Bekleidung, Schuhe, Geschirr und vieles mehr nicht im Müll landet, sondern eine zweite Chance bekommt. Das gesamte, mittlerweile rund 30-köpfige Team an Freiwilligen hat in den letzten zwei Monaten auf Hochtouren gearbeitet: Sachspenden angenommen, aussortiert und dekoriert, damit das langersehnte Projekt realisiert werden konnte. Initiator Erich Pfaffenbichler und Filialleiterin Anna Stockinger von der Caritas freuten sich besonders, dass sich die umfangreiche Arbeit und Organisation im Vorfeld bis zur offiziellen Eröffnung am 9. Mai wahrlich gelohnt hat! Viel Lob und Dank für alle Beteiligten gab es dafür vom Leiter der PfarrCaritas Christian Köstler, der deutlich betonte, dass viele Handgriffe dafür notwendig waren, dass der Laden so schön geworden ist.

„Das Thema Kreislaufwirtschaft ist ein Begriff, der jetzt sehr ins Bewusstsein gerückt ist“, erklärte Anton Kasser, Obmann des Gemeinde Dienstleistungsverbandes der Region Amstetten. Für Bürgermeister Johann Spreitzer ist es als Gemeinde jedenfalls erfreulich, dass ein Leerstand eine Nachnutzung gefunden hat. Für das Projekt konnte er finanzielle Unterstützung zusagen. Bei der Eröffnung war auch Caritasdirektor Hannes Ziselsberger sehr positiv beeindruckt vom neuen Carla-Laden: „Für mich ist es eines der schönsten Momente, wenn man Dinge einfach zulassen kann und erlebt, dass diese dann auch wachsen“, sagte er und wünschte dem gesamten Team alles Gute!

Carla-Leiterin Anna Stockinger ist stolz auf ihre vielen Freiwilligen und findet, dass der Laden einfach perfekt geworden ist! „Hier entstand nun ein Ort der Solidarität, des Helfens, des Austausches, des Aufeinanderschauens“, freute sich Christoph Riedl, Caritas-Generalsekretär des Bereichs Solidarität, Kommunikation und Soziales.

Pfarrer Pater Laurentius Resch führte im Rahmen der Eröffnung die Segnung des Geschäftes durch. Beim Late-Night-Shopping, gemütlicher Musik und Umtrunk konnte man den Abend schön ausklingen lassen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.