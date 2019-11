Mit dem flotten Schönfeld Marsch begrüßte der Musikverein viele Konzertbesucher am Samstagabend im Turnsaal der Schule Ertl. Unter den Ehrengästen fanden sich Bürgermeister Josef Forster, Schuldirektor Gerhard Michlmayr, Vizebürgermeister Alfred Losbichler, ehemalige Funktionäre sowie Ferdinand Schenkermayr als Sponsor der Sparkasse OÖ ein.

Mit vielen köstlichen Geschichten und Witzen sowie detaillierten Beschreibungen der Musikstücke führte Obfrau Gerti Rosenfellner sehr charmant und gekonnt durch den Abend. Der Fantasie waren etwa beim Stück „Adventure“ keine Grenzen gesetzt – das Bild dazu durfte sich jeder selbst im Kopf ausmalen.

Ein Stück Österreich-Geschichte wurde im Werk „Austrian Fantasy“ verarbeitet. Mit der Piccoloflöte begleitete die Solistin Jana Panstingl-Panstingl das Stück „Simple Gifts“ aus „Lord of the Dance“. Großen Applaus gab es außerdem für einige junge Musiker, die Leistungsabzeichen in Silber und Bronze überreicht bekamen.

Während die begeisterten Jungmusiker mit ihren wunderbaren Stücken die Gäste verzauberten, gab es im Hintergrund eine Bildpräsentation vom heurigen Jungmusikerlager in Reinsberg zu sehen.

Auch im zweiten Teil wurden noch ein fröhlicher Musik-Mix aus der 80er KULT(tour) sowie ein mitreißender Sologesang von Mario Schenkermayr geboten. Ein großes Dankeschön wurde der Ertler Bevölkerung ausgesprochen für die großzügigen Spenden. Diese wurden verwendet für die Investition in eine Bassklarinette, die von Sophia Marie Grestenberger mit großer Freunde gespielt wird.