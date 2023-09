Bezirk Amstetten triumphierte bei Feuerwehr-Bundeszillenbewerben

+

Schnellster Zillenfahrer Österreichs wurde Manfred Pallinger von der FF Allhartsberg, er gewann die Zillen Einer Klasse A, Dritter wurde Simon Ebner von der FF Kematen.

David Frank und Manuel Mayrhofer von der FF Erla gewannen beim Zillen-Zweier Bronze Klasse A den ersten Platz. Rang 3 ging an Simon Ebner und Richard Reinwein von der FF Kematen.

Foto: Bfkdo Amstetten

David Frank und Manuel Mayrhofer gewannen außerdem auch die begehrte Klasse Zillen Zweier Silber Klasse A. Philipp Fürst und Jakob Frank von der FF Erla holten sich Platz 3. Ebner und Reinwein von der FF Kematen wurden starke Vierte.

Fuchsberger zeigt sich stolz: „Die Bundesbewerbe finden alle vier Jahre statt, über 500 Zillenbesatzungen aus ganz Österreich waren am Start. Die Leistungen aus unserem Bezirk sind wirklich unglaublich!“ Auch die Feuerwehren von Wallsee, Strengberg, Euratsfeld und Zeillern erzielten tolle Leistungen. Die FF Preinsbach stellte mit Christian und Stefan Schweighofer ein erfolgreiches Vater-Sohn-Duo. Mit Diakon Franz Wimmer von der FF Behamberg konnte sich Geistlicher qualifizieren.

Am Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule (FWZS) Steiermark in Lebring war ein guter Boden für den Bezirk Amstetten. Fuchsberger erinnert: „Das Zillenfahren braucht Kraft, Geschicklichkeit, Teamgeist und Erfahrung schadet auch nicht! Umso schöner ist es, dass viele Junge in unseren Feuerwehren nachrücken und motiviert sind.“ Das Bezirksfeuerwehrkommando betont weiters, dass im Hochwasserfall die Zillen oft das erste Rettungsfahrzeug sind und sich immer wieder bewähren.

Der Bezirk Amstetten ist jetzt um einige wohlverdiente Pokale reicher!