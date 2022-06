Bezirk Amstetten: Dankesfeier für ehrenamtliche Fahrer der Caritas

Ein großer Dank geht an die rund 60 ehrenamtlichen Fahrer*innen in Seitenstetten und St. Peter an der Au, die im Jahr in ca. 1.800 Stunden etwa 12.400 Essensportionen zugestellt und dabei 12.000 km zurückgelegt haben.

Personen am Bild v.l.n.r.: Pfarrer Anton Schuh, Einsatzleitung Anita Lampersberger, Engelbert Laaber, Johann Mayer, hinten: Regionalleiter Markus Lurger, Bgm. Johannes Heuras, Fachbereichsleitung Petra Brandhuber und Manfred Lehner (nicht am Bild Bgm. Johann Spreitzer)

Foto: Caritas