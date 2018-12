Der größte Brocken des im Gemeinderat einstimmig beschlossenen Budgets für 2019 ist das Gemeindeamt. „Im Nachtragsvoranschlag wurde der Betrag für das heurige Jahr auf 300.000 Euro verringert, weil wir später mit dem Bau begonnen haben. Dafür fällt der Betrag für 2019 höher aus“, erklärt Bürgermeister Johann Weingartner.

Insgesamt sind 1 Million Euro im außerordentlichen Haushalt für den Neubau reserviert. Dazu kommen 110.000 Euro für die Sanierung des Altbaus. Die Gestaltung rund um das Gemeindeamt und den Marktplatz schlägt mit 100.000 Euro zu Buche. „Das Hauptaugenmerk liegt nächstes Jahr auf dem Gemeindeamt“, betont Weingartner.

Derzeit laufen die Arbeiten übrigens intensiv weiter. In dieser Woche soll die oberste Geschoßdecke abgeschlossen sein. „Wir sind im Zeitplan. Im Jänner ist der Durchbruch in das bestehende Gebäude geplant. Dann wollen wir dort mit der Sanierung des Gemeindesaales beginnen“, blickt Weingartner in die Zukunft. Auf dem Programm stehen unter anderem eine akustisch verbesserte Decke, neue Beleuchtung sowie eine erneuerte Heizung, die an die Fernwärme angeschlossen wird.

Von Hochwasserschutz bis zur Renaturierung

Weitere Investitionen im nächsten Jahr tätigt man in die Gemeindestraßen, etwa am Kirchenplatz, wo auch das Umfeld neu gestaltet wird. Ebenfalls geplant: teilweiser Hochwasserschutz an der Zauch. „Dieses Projekt ist aber abhängig von der Förderzusage von Land und Bund“, führt Ortschef Weingartner aus.

Die nächsten Schritte setzt die Gemeinde im Frühjahr beim alten Sportplatz Karling. Hier wird der Tennisplatz abgesenkt und davor „HQ 300“ hergestellt. Damit will man das Areal vor einem statistisch gesehen alle 100 Jahre auftretenden Hochwasserereignis schützen. „Wir gewinnen sogar 1.000 Kubikmeter mehr Retension“, weiß Weingartner. Wie berichtet, sollen an der alten Sportstätte Wohnhäuser – maximal fünf Doppelhäuser – entstehen.