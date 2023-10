Ein Abend zu den Themen Feminismus und Gendergerechtigkeit

Der Abend im Pfarrgemeindezentrum in Euratsfeld war für die Veranstalterinnen Christina Hochholzer und Elisabeth Mock ein toller Erfolg. „Einerseits wegen der mehr als 120 Besucher und Besucherinnen und weil die Atmosphäre eine ganz Besondere war, und wie eine der Podiumsteilnehmerinnen sagte, ein ‚Safe Space‘ geschaffen wurde, in dem gegenseitige Wertschätzung und Wohlwollen herrschten“, sagt Elisabeth Mock von den Grünen Euratsfeld.

Beim Grünen Abend in Euratsfeld zu den Themen Feminismus und Gleichberechtigung wurden während des Podiumgespräches vor allem die Fragen diskutiert, warum es im Jahr 2023 noch immer Feminismus braucht und was alle dazu beitragen können, dass die Welt eine gerechtere und gleichberechtigte wird. Nach einer Pause zur Stärkung, in der Erfahrungsberichte von ‚queeren Menschen‘, die in Euratsfeld und Umgebung aufgewachsen sind, gelesen werden konnten, gab es ein Konzert der Extraklasse der Band Yasmo und die Klangkantine. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Themen Feminismus und Gendergerechtigkeit unter die Leute zu bringen und die wunderbare Yasmo & die Klangkantine nach Euratsfeld zu holen. Besonderer Dank geht an die mutigen Frauen am Podium“, ergänzt Mock.