„Kultur ist auch ein nachhaltiges Thema“

„Wir sehen die Kulturverantwortlichen als Brückenpfeiler einer Kulturlandschaft, die ohne ihr Engagement und ihren Einsatz in der Region nicht bestehen könnte. Die Regionalkultur braucht sie“, betont Matin Lammerhuber, Geschäftsführer der Region.Niederösterreich. Im Rahmen der Reihe „Kultur braucht dich!“ befragt die NÖN den seit 2015 zuständigen Kulturverantwortlichen und Ansprechpartner für Vereine in Euratsfeld, Andreas Haag.

NÖN: „Welche Aufgaben haben Sie als Kulturverantwortlicher?“

Andreas Haag: „Ich habe die Aufgabe, die Kultur im Ort nach außen zu vertreten. Das geschieht in vielen Bereichen, wie beispielsweise durch die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, aber auch durch die Jägerschaft, sportliche Veranstaltungen, die Verschönerung des Ortsbildes, das Bereitstellen der Euratsfelder Tracht, das Organisieren von Festen, wie das Euratsfelder Marktfestival„16“ und die Zusammenarbeit und durch den Austausch mit den Vereinen.“

NÖN: „Welche Themen sind für die Kulturverantwortlichen von Bedeutung?“

Haag: „Die Traditionen von Niederösterreich und von den einzelnen Gemeinden stehen im Vordergrund. Kultur betrifft Kunst in vielen Facetten, wie Musik, Theater, Natur, die Ortsgestaltung im Allgemeinen und soziale Themen. Für die einzelnen Gemeinden sind traditionelle Veranstaltungen und Feste wichtig, um die Besonderheiten von Niederösterreich und den Gemeinden hervorzuheben. Wichtig ist, eine Kommunikationsbasis zu schaffen. Bei uns in Euratsfeld gibt es den Verein Kulturinitiative Euratsfeld, kurz Kuli, die Volksbühne und viele weitere wichtige Vereine, wo eine Vernetzung besonders von Bedeutung ist, um das Kulturleben aufrechtzuerhalten. Kultur ist alles, was langfristig und nachhaltig ist und über Generationen geht.“

NÖN: „Was sind die konkreten Pläne als Kulturverantwortlicher für die kommende Zeit?“

Haag: „Es gibt mehrere Projekte. Das geplante Kulturfrühstück ist öffentlich und soll quartalsmäßig abgehalten werden. Das erste ist bereits für 19. November um 10.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes fixiert. Zu diesem Termin lade ich alle Verantwortlichen der örtlichen Vereine und Institutionen sowie alle Kulturinteressierten recht herzlich ein, denn gerade im Bereich Vernetzung, Bündeln der Ressourcen und Bewusstseinsbildung können die Kulturverantwortlichen noch viel bewirken. Der Imagefilm Euratsfeld wird präsentiert, es gibt einen Impulsvortrag von Sandra Kettinger von der Kultur.Region.Niederösterreich und anschließend eine offene Diskussion. Das Anmeldeformular liegt am Gemeindeamt auf und ist bis 1. November abzugeben.“