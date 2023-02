Neuer Song: Echo Hawks releasen „Lonely Butterfly“

Seit Mai vergangenen Jahres ergänzt Frontsänger Stefan Polzer die Rockband Echo Hawks aus Euratsfeld, weiters bestehend aus Florian Pruckner (Bass), Robert Pöchhacker (Drums), Steven Mitca (Rhythmus Gitarre) und Fabian Digruber (Lead Gitarre).

Stefan Polzer als neuer Frontsänger

Die Band sorgte 2016 auf der Newcomer Stage beim Frequency mit Songs wie „Remember“ und „Regret“ für Stimmung. Auf der Video Plattform YouTube sind bereits einige Musikvideos zu ihren selbst geschriebenen Songs veröffentlicht worden. Neben ihren Eigenkompositionen aus dem Genre Rock, Pop und Punk geben die Echo Hawks auch immer wieder ausgewählte Covers – ergänzt mit ihrem eigenen, wie sie ihn bezeichnen, Echo-Style – zu ihrem Besten. Gemeinsam mit vielen Sängern und Sängerinnen, wie Päm, Stereo Bullets, Hörst, Buffalo Bells und Lux hat die Band ihre Songs eingesungen. „Wir arbeiten mit vielen regionalen Bands zusammen, wie mit der Amstettner Band Unlaengst und dem Musiker Dom Mayerhofer, der bereits unser erstes Album produziert hat. Wir wollen auch ihnen die Möglichkeit geben, auf den Bühnen in Euratsfeld aufzutreten, wie am 29. Juli bei Rock around the Church im Pfarrgemeindezentrum“, sagt Robert Pöchhacker. Nach der Veröffentlichung auf allen Streaming Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube Music & Co der neuen Single „Lonely Butterfly“ am 10. Februar wird in den folgenden Monaten auch noch die Single „Sound of Harmony“ released. Produziert wurde die neue Single vom Russkaja Gitarristen Engel Mayr und für Mixing und Mastering verantwortlich zeigt sich der Schlagzeuger der österreichischen Pop-Band Alle Achtung, bekannt geworden durch ihren Sommerhit Marie.

Positives Zeichen der regionalen Musikszene

Ihre neue Single „Lonely Butterfly“ beschreibt die Lust nach Freiheit und die Wege zum Erlangen dieser Freiheit. Dieses Verlangen baut sich auch instrumental mit einem emotionalen Gitarrensolo im Gleichschritt mit dem Gesang bis zum epischen Ende des Songs auf. So wird diesem Gefühl Ausdruck verliehen, bis man die neue Situation der Selbstständigkeit akzeptiert und gemeistert hat.

„Man will selbstständig entscheiden und handeln können und sein Leben so leben, wie man es möchte. Es werden einem aber auch die Schwierigkeiten der Selbstständigkeit aufgezeigt und es ist doch nicht so einfach, wie man es sich gedacht hat. Erst wenn einem klar wird, wie man mit dieser Freiheit der Selbständigkeit umgeht, kann man sich demnach wirklich frei fühlen“, so Robert Pöchhacker.

„Für das kommende Jahr ist auch noch eine große Überraschung geplant, welche in den kommenden Monaten bekannt gegeben wird“, verspricht Stefan Polzer.

