Einblicke in das Innere der Mühlen Haslau und Pfaffenlehner

Mühle Haslau in Euratsfeld

Der Verein Schönes Euratsfeld und der Dorferneuerungsverein renovierten die Haslaumühle im Jahr 2015 und beschlossen, sie für die Öffentlichkeit zu bestimmten Zeiten zugänglich zu machen, um Interessierten einen Einblick in das Mühlenwesen zu ermöglichen. Beim Mühlenfest am Samstag wurde von Johann Wagner und dem Verein Schönes Euratsfeld eine Filmvorführung über die Mühlen in der Region dargeboten. Zusätzlich wurde die Kunstausstellung von Ferdinand Viertlmayer präsentiert. Bei der Führung mit Johann Wagner konnten die Besucher die dreistöckige Mühle mit ihrem interessanten Inhalt erkunden. Die Mühle enthält eine Schälmaschine, Baujahr 1930, eine Filteranlage, eine Mehlmischmaschine, in dieser wurde Roggen- und Weizenmehl zu Brotmehl gemischt und ein Muffelofen, in dem bei 900 Grad der Aschegehalt und somit die Mehltype ermittelt wurden.

Mühle Pfaffenlehner in Neuhofen

Julia und Michael Schmitzberger, Hermann Mairhofer, Fritz Hausberger, Hans Hürner, Johann Wagner, Johann Renz, Christine Wachsmann, Herbert König, Franz Brandstetter und Hans Renner (von links). Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

Insgesamt gab es 17 Mühlen – 6 Bauernmühlen und 11 Lohnmühlen, in der Region zwischen Neuhofen/Ybbs und Euratsfeld. Die Mühle dokumentierte die bäuerliche Eigenversorgung in der Produktion von Lebensmittel des 19. Jahrhunderts. Auch die Pfaffenlehner Mühle in Neuhofen in Gitzing war vom Verfall bedroht und wurde von Johann Wagner und Günter Wagner und vielen weiteren Helfern und Helferinnen in den Jahren 2004 bis 2006 repariert und restauriert. Dafür wurden mehr als 2.000 Arbeitsstunden investiert. Die Zauch entspringt nur ein paar hundert Meter entfernt und betrieb das Wasserrad für die Getreidemühle. Im Inneren der Mühle befinden sich eine Mahlstube mit einer Getreidemühle aus Holz, eine Windsichtung für die Trennung von griffigem und glattem Mehl und das Zimmer des Müllers. Der gelernte Müller Johann Wagner, ermöglicht es Interessierten nach Voranmeldung unter 07474/6563 oder 0681/10522553, die unter Denkmalschutz stehende Mühle zu besichtigen.