Derzeit ist das EVN Lichtservice Team in der Marktgemeinde Kematen an der Ybbs unterwegs und überprüft die öffentliche Beleuchtung auf Herz und Nieren.

Straßenbeleuchtungs-Check in Kematen an der Ybbs .

Ziel dieses Checks ist, den derzeitigen technischen Stand der Lichtanlage nach den gängigen Normen zu prüfen, zu bewerten und etwaige Mängel zu dokumentieren.

Eine aufwendige Tätigkeit in der Gemeinde Kematen an der Ybbs, denn immerhin sprechen wir von rund 650 Lichtpunkten. „Mit dem EVN Straßenbeleuchtungs-Check wird die Basis für den sicheren und effizienten Betrieb der Straßenbeleuchtung gelegt“, betont Ronald Kahri seitens der EVN und ersucht gleichzeitig um Rücksicht im Straßenverkehr, wenn die EVN Mitarbeiter mit dem Hubsteiger in der Gemeinde Kematen an der Ybbs unterwegs sind.

Neben der Überprüfung der Betriebssicherheit der Anlage, wird auch eine umfassende normgerechte Anlagendokumentation im Rahmen einer übersichtlichen Ergebnispräsentation an die Marktgemeinde Kematen an der Ybbs übergeben.

„Der Straßenbeleuchtungs-Check der EVN wird uns zeigen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, wie wir künftig die öffentliche Beleuchtung in unserer Gemeinde optimieren und Energie sparen können“, freut sich Bürgermeisterin Juliana Günther. „Noch dazu wird unsere Straßenbeleuchtung nummeriert und beschriftet.“

EVN Straßenbeleuchtungs-Check

Der neue EVN Straßenbeleuchtungs-Check bietet Gemeinden Qualität, Energieeffizienz und Sicherheit bei der Überprüfung ihrer Lichtanlagen. Bei dem Check erfolgt eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Straßenbeleuchtung, unter Einbeziehung aller einschlägigen Vorschriften und Normen samt Anlagenbuch mit technischen Dokumentationen. Im Abschlussgespräch stellen unsere EVN Experten ein maßgeschneidertes Konzept zur Betriebssicherheit und Energieeffizienz für die Gemeinde vor.

Das Anlagenbuch inkludiert auch einen Beitrag zur Bewertung des Gemeindevermögens in Bezug auf die Straßenbeleuchtung. Diese Arbeit kommt auf alle Gemeinden in Österreich verpflichtend zu.

EVN Lichtservice – Das Komplettangebot für Gemeinden

Da der Aufwand für die Errichtung und die Instandhaltung für die einzelnen Gemeinden sehr groß ist, bietet die EVN ein umfassendes Lichtservicepaket. Mittlerweile betreut die EVN mehr als 130 Gemeinden in ganz Niederösterreich und damit rund 80.000 Lichtpunkte.

Das EVN Lichtservice übernimmt alle Arbeiten, welche die öffentliche Beleuchtungsanlage betreffen. Diese reichen von der Planung, der Lieferung und der Montage bis hin zum Anschluss. Ein allfälliger Altbestand wird ebenfalls fachgerecht demontiert und entsorgt. Selbstverständlich ist die Stromlieferung für den laufenden Betrieb inkludiert.

Außerdem wird die öffentliche Beleuchtung regelmäßig durch qualifizierte Fachkräfte gewartet. So ist ein einwandfreier Betrieb sichergestellt. Sollte doch einmal etwas nicht in Ordnung sein, ist der Störungsservice rasch vor Ort.