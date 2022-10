St. Georgen/Ybbsfelde sammelte Ideen für das Zentrum

Anfang 2022 konnte die Gemeinde St. Georgen/Ybbsfelde das ehemalige Molkerei-Gelände im Ortszentrum ankaufen. Das Areal soll in den kommenden Jahren entwickelt werden und zu einer Ortskernbelebung beitragen. Im Zuge dieser Überlegungen fand eine zweitägige Exkursion mit den Gemeindevertretern statt. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit der Regionalberaterin Maria Huemer von der NÖ.Regional erstellt, die auch den Gemeinde21- Prozess betreut. Nach einer ersten Zwischenstation in Steyr ging es anschließend nach St. Georgen im Attergau, wo derzeit das Projekt „St. Georgs Galerien“ entsteht. Dieses Areal soll neben einem Lebensmittelmarkt, einem Gastronomiebetrieb, kleineren Geschäften, das Tourismusbüro Attersee-Attergau, verschiedene Büros und Arztpraxen, eine Polizeidienststelle sowie eine Kultureinrichtung umfassen. Gegenstand des Zentrumsprojektes ist die nachhaltige Dorferneuerung sowie die Stärkung und Belebung des Einzelhandels im Ortskern.

Ziel der dritten Station waren im Bundesland Salzburg Grödig und Bergheim. Besonders die Pläne zum neuen Marktplatz in Grödig und die möglichen Umsetzungsvarianten waren für die Gemeindevertreter spannend. Sinn und Zweck der Exkursion war ein Erfahrungsaustausch mit Entscheidungsträgern und unterschiedlichen Experten. Im Zuge der Exkursion konnten die Gemeindevertreter Anregungen, Anmerkungen und Ideen sammeln.

