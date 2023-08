Experte gibt Gartentipps beim Bauernmarkt in St. Peter in der Au

Das Kulturreferat der Marktgemeinde verwandelt den Schlosshof am Samstag, 2. September, in Kooperation mit den regionalen Produzenten vom „Bauernmarkt“ wieder in eine Genusszone. Von 8.30 bis 14 Uhr werden Köstlichkeiten aus und um St. Peter/Au zum Kaufen und Kosten angeboten. Natürlich wird auch für die musikalische Umrahmung bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen des Genussfestes besucht das „Natur im Garten“-Mobil St. Peter in der Au. Von 8.30 bis 12 Uhr informieren die Expertinnen und Experten der NÖ-Umweltbewegung direkt vor Ort über die jüngsten Entwicklungen sowie die neuesten Erkenntnisse der aktuellen Gartensaison. Mit dabei: Biogärtner Karl Ploberger, bekannt aus Funk und Fernsehen.

Im Vorfeld der Veranstaltung können Gartenliebhaber ein „Meet & Greet“ mit dem Gartenprofi Karl Ploberger im eigenen Garten gewinnen. Gewinnkarten liegen im Schlossfoyer St. Peter/Au auf. Die Verlosung findet am 30. August statt, der Gewinner/die Gewinnerin wird verständigt.