Landwirte gaben Tipps zur Brandvermeidung

Nach der Eröffnung durch Obmann Josef Aigner führte Stefan Schaub, Abschnittsfeuerwehrkommandant von Amstetten Stadt und Bezirkssachbearbeiter für vorbeugenden Brandschutz, durch das Programm. Günther Harsch, Geschäftsführer der Landesstelle für Brandverhütung NÖ, berichtete, dass sich jeder fünfte Brand in Österreich in landwirtschaftlichen Betrieben ereigne. „Die Statistik zeigt dabei ganz klar, dass die größte Gefahr von Elektrizität und Wärmegeräten ausgeht“, sagte Harsch und gab dazu allgemeine Sicherheitstipps.

Warum Erntemaschinen zu brennen beginnen können, legte Patrick Heigl von CNH Industrial Österreich dar. „Moderne Maschinen mit Verbrennungsmotoren erreichen an den heißesten Stellen Temperaturen von über 400 °C. Dass sich abgelagertes Stroh oder Heu daran entzünden kann, liegt auf der Hand, weshalb der regelmäßigen Reinigung der Maschinen außerordentliche Bedeutung zukommt. Bei Ballenpressen und Mähdreschern kommen Funkenschlag durch Metallteile und technische Defekte an der Verkabelung als hauptsächliche Zündquellen dazu“, erklärte der Experte.

Die Frage, wo generell die Lagerung von Treibstoffen erlaubt ist und welche Mengen gesetzlich erlaubt sind, beschäftigt viele Landwirte. Antworten dazu gab es im Vortrag von Feuerwehrexperten Stefan Schaub, in dem er auch die richtige Ausführung von Hoftankstellen erläuterte.

Neben der Produktion, Vermarktung von Lebensmitteln, Rohstoffen und Energie sind die Landwirte selbst auch die wichtigsten Instandhalter all ihrer Gerätschaften. Reparaturen sind oft mit Schneidarbeiten, Schweißen oder Flexen verbunden. Wie solche „Heißarbeiten“ am Hof sicher durchgeführt werden können, dazu gab Ludwig Dobler von der Betriebsfeuerwehr Mondi Neusiedler Kematen praktische Tipps.

Warum die Feuerpolizeiliche Überprüfung von landwirtschaftlichen Objekten für den Brandschutz so wichtig ist, erklärte Matthias Vetiska von der Landesinnung der Rauchfangkehrer für NÖ. In seinem praxisorientierten Vortrag zeigte er auf, wie ordnungsgemäß ausgeführte Brandwände die Ausbreitung eines Feuers effektiv verhindern und das Schadensausmaß verringern können.

Leopold Haselhofer von der NÖ Versicherung berichtete, welche Leistungen im Brandfall von einer Versicherung erwartet werden können. Die wesentliche Erkenntnis war dabei, dass die Sachversicherung zwar in den meisten Fällen für den entstandenen Schaden aufkommt, bei einem grob fahrlässigen Fehlverhalten aber nicht vor zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Verfolgung schützen kann - vor allem wenn Personen zu Schaden kommen.

Aus erster Hand berichtete Johannes Gruber von einem Großbrand auf seinem Betrieb, dem Schoderhof in Biberbach. Eindrucksvoll schildert er die Erlebnisse an diesem schicksalsreichen Tag. Neben der professionellen Brandbekämpfung durch die Feuerwehren war seinerseits auch professionelles Management gefragt, wenn es in den ersten Stunden darum ging, das Vieh zu versorgen, die vielen freiwilligen Helfer sinnvoll einzusetzen und spezielles Material und Gerätschaften zu organisieren. Er verwies auf die Wichtigkeit der Nachbarschaftshilfe und von Brandhilfevereinen. Außerdem dankte Schoder den Feuerwehren: Sie hätten rasch, professionell und in großer Mannschaftsstärke agiert.

Zuletzt gab Fritz Hagler einen Überblick über die moderne Hoftechnik. „Viel Elektronik kommt heute in einem modernen Betrieb zum Einsatz. Damit verbunden sind auch Brandgefahren. Regelmäßige Wartung, Ordnung und Sauberkeit spielen eine große Rolle, um zum Beispiel Kabelbrände zu verhindern.“

Eine abschließende Praxisvorführung zur Handhabung von tragbaren Feuerlöschern, Heu-Messsonden und Brandexperimente rundeten die Vortragsreihe ab.

