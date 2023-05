Experten diskutierten dringliche Probleme im Gesundheitswesen

Ziel war es erneut, aus den verschiedenen Sichtweisen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus, in einer breit gefächerten Expertise gemeinsam die dringend erforderlichen Maßnahmen zu Gesundheitsthemen zu finden. „Wir wollen die Politik bei der Optimierung des österreichischen Gesundheitssystems unterstützen und Handlungsempfehlungen geben, damit es auch in Zukunft und für die nächsten Generationen ein solidarisches und für alle Menschen leistbares Gesundheitssystem gibt“, schreibt Präsident Hans Jörg Schelling im Praevenire-Jahrbuch 2022/23.

Viele Gespräche vor, zwischen und nach den offiziellen Programmpunkten: Karl Lehner (OÖ Gesundheitskasse) und Universitätsprofessor Richard Greil (von links). Foto: NÖN, Penz

Hausherr Abt Petrus Pilsinger erinnerte in seinen Begrüßungsworten an den heiligen Benedikt, der meinte: „Wenn die Aufgabe zu groß sei, solle man zu Hilfe kommen oder sie annehmen, da einer allein sie nicht bewältigen könne; genau diese Funktion sehe ich auch in der Zusammenkunft der Experten, die mit ihrem Wissen und viel Erfahrung zur Verbesserung des Gesundheitssystems beitragen!“

Landtagsabgeordneter Anton Kasser nannte in seinen Eröffnungsworten die zu erarbeitenden Handlungsempfehlungen und Maßnahmen wichtige Entscheidungshilfen für die Politik; diese in einem „Weißbuch“ zusammengefassten Forderungen würden die Grundlagen für eine positive Entwicklung des Gesundheitswesens in Österreich liefern.

Mit visionären Perspektiven

Das diesjährige Kongressprogramm bot wieder viele Verbesserungsvorschläge bis zum Jahr 2030 hin, jeder Tag war einem Themenschwerpunkt mit hochkarätigen Keynotes und Podiumsdiskussionen gewidmet. Unter anderem ging es um Gesundheitskompetenz und Prävention als Treiber für eine gesündere Bevölkerung oder die Onkologie der Zukunft und die Rolle der Industrie als Innovationstreiber. Zu diesem Thema sprach auch der Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin in Salzburg, Professor Richard Greil, in seinem Kurzreferat und im Rahmen der Podiumsdiskussion.

Auch die Arzneimittelversorgung wurde diskutiert; man zeigte dabei die Problematik um Lieferengpässe auf, sprach aber auch die Chance für innovative Herstellerverfahren und Standortentwicklung an. In Gipfelgesprächen und Workshops am Vormittag sowie (Podiums-)Diskussionen unter Einbezug des Plenums an den Nachmittagen suchte man nach einer Optimierung der Versorgung in der Diabetestherapie, Darm- und Lebergesundheit wurden ebenso abgehandelt wie Orthopädie oder Demenz in der Primärversorgung. Auch umfassende und nachhaltige Pflegekonzepte wurden thematisiert.

„Praevenire“ wird mit „zuvorkommen“ übersetzt; das Gesundheitsforum will mit eben dieser Bezeichnung seinem Motto „Initiative Gesundheit 2030“ voll und ganz entsprechen. Der gemeinnützige Verein will die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt rücken und arbeitet kontinuierlich daran, dass sich die erarbeiteten Forderungen wie Mosaiksteine zu einem Gesamtbild formen. Es geht um Verbesserungen in den Bereichen Gesundheitskompetenz, Prävention, Früherkennung von Krankheiten, deren Versorgung, Rehabilitation und Reintegration, aber auch um die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das Aufzeigen von Potenzialen und die Präsentation von internationalen Good-Practice-Modellen erleichtert dieses Bestreben.

Am Podium: Moderator Michael Gnant, Richard Greil, Zsuzsanna Bago-Horvath, Thomas Czypionka, Gunda Gittler, Karl Lehner und Bernhard Rupp (von links). Foto: NÖN, Penz

Zum Thema „Lebergesundheit“ haben diskutiert: Michael Trauner, Angelika Widhalm, Barbara Schmid, Ludwig Kramer, Thomas Czypionka und Andreas Huss (von links). Foto: NÖN, Penz

