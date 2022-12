Zwei verletzte Jugendliche bei Großbrand in Galtbrunn

Nach Aussagen von Philipp Gutlederer vom Notruf NÖ war beim der Alarmierung auch von einer Explosion in der Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) die Rede. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen, wie es in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag hieß. Einer der beiden zog sich zudem schwere Verbrennungen zu.

Die Jugendlichen wurden in Begleitung eines Notarztes in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Der genaue Unfallhergang und die Brandursache waren zunächst noch unklar. Bei der Feuerwehr wurde Alarmstufe B3 (Anm.: Stufe 3 von 4) ausgelöst. Acht Feuerwehren mit Atemschutztrupps und auch ein Hubsteiger standen der Mitteilung zufolge mehrere Stunden im Löscheinsatz.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.