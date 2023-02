Winklarner im Erdbeben-Einsatz: „War in Realität noch schlimmer“

Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien führte zu massiven Zerstörungen und mehr als 47.000 Todesopfern. Zu den vielen freiwilligen Helfern zählte auch eine Abordnung des Pionierbataillons 3 in Melk. Einer der Soldaten war Fabian Höglinger aus Winklarn. Im NÖN-Gespräch berichtet er über die verheerende Lage vor Ort.

NÖN: Wie wurden Sie und Ihre Kameraden von der Bevölkerung aufgenommen?

Fabian Höglinger: Wir wurden sehr herzlich empfangen. Die Bevölkerung der betroffenen Region zeigte sich sehr dankbar und wertschätzend. Aber auch in allen anderen Regionen wurden wir mit Dankbarkeit überhäuft.

Was hat sich Ihnen für ein Bild vor Ort gezeigt?

Höglinger: Es war ein sehr erschütterndes Bild. So viele leidende, hilflose Menschen. Es war in der Realität einfach noch viel schlimmer, als man es den Medien vernehmen konnte. Menschen hautnah zu sehen, wie sie alles verloren haben und um ihre vermissten Familienangehörigen bangen, ob diese noch lebend geborgen werden können. Das war schon sehr furchtbar.

Welche Arbeiten haben Sie in der Türkei durchgeführt?

Höglinger: Ich war für den Aufbau und den Betrieb des Camps zuständig, in dem wir uns zusammen mit der Rette- und Bergetruppe befunden haben.

Wird Ihnen von diesem Einsatz etwas Besonderes in Erinnerung bleiben?

Höglinger: Die Kameradschaft im Kontingent sowie der internationale Zusammenhalt der Rettungsorganisationen, der die Rettung vieler Menschen erst möglich gemacht hat.

War es eigentlich Ihr erster Auslandseinsatz. Wenn nein, wie und wo waren Sie bereits aktiv?

Höglinger: 2015 war ich ein halbes Jahr in Bosnien. 2016 und 2017 war ich jeweils drei Monate in Ungarn an der serbischen Grenze, ebenfalls bei einem sogenannten humanitären Hilfseinsatz.

Haben Sie sich dazu freiwillig gemeldet beziehungsweisewie wird man für so einenEinsatz ausgewählt?

Höglinger: Da wir in der Kaderpräsenzeinheit sind, sind wir sowieso jederzeit bereit für Auslandseinsätze. Wir sind auf den Feldlagerbau spezialisiert und auch bestens dafür ausgebildet, sodass wir jeden Einsatz gut unterstützen können. Einen Tag vor dem Abflug in die Türkei wurde eine Interessenserhebung gemacht.

