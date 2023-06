Rechte und Pflichten beim Vereinsfest

Konrad Tiefenbacher, Projektleiter von Service Freiwillige, gab den zahlreich erschienenen Vereinsfunktionärinnen und -funktionären kompetente Auskünfte zu Themen wie Festorganisation, Verantwortungen bei Veranstaltungen oder Haftungen.

Laut Veranstaltungsgesetz muss jede Veranstaltung mit über 500 Besucherinnen und Besuchern über einen Nachweis einer abgeschlossenen, ausreichenden Haftpflichtversicherung verfügen. Versicherungspflichtig seien auch Veranstaltungen mit besonders großer Unfallgefahr wie Motorsportveranstaltungen. Aber auch schon das Aufstellen von Schaukeln, Rutschbahnen, Hüpfburgen gelte als potenzielle Gefahrenquelle.

„Daher ist es sinnvoll, auch für kleinere Veranstaltungen eine Versicherung abzuschließen. Achten Sie besonders darauf, dass auch leichte und grobe Fahrlässigkeit im Versicherungsschutz inkludiert sind. Das kann im Ernstfall viel Ärger ersparen“, empfahl Konrad Tiefenbacher.

Wichtig sei auch, die Vereinsstatuten genau zu kennen und zu wissen, welche Zuständigkeiten darin inkludiert sind. „So ist es nicht selbstverständlich, dass ein Sportverein Brauchveranstaltungen, wie zum Beispiel das Aufstellen eines Maibaums, abhalten darf. Sind diese nicht in den Statuten angeführt und der Maibaum richtet einen Schaden an, so ist dieser nicht von der Versicherung gedeckt“, erläuterte Tiefenbacher.

Die Fachenquete tourt übrigens noch den gesamten Juni durch Niederösterreich. Termine unter www.service-freiwillige.at. Rat für das Vereinsfest gibt es auch unter 0810/001092.