Verkehrsprojekt in Amstetten: „Smileys“ für volle Autos

Werbung

Um Fahrgemeinschaften mit Menschen, die einen ähnlichen Pendelweg haben, zu attraktivieren, setzt die Stadt neue Schritte. „Wir wollen Personen einladen, die allein im Auto sitzen, Fahrgemeinschaften zu bilden“, erklärt Vize Markus Brandstetter.

Deshalb initiiert der Verein MOGA – Mobilität geht anders – gemeinsam mit der Stadtgemeinde, der TU Wien und der Mitfahr-App Pave Commute das Forschungsprojekt „Happy Smileys für volle Pkw: Ein Ansatz für Bewusstseinswandel im Straßenverkehr“, welches vom Klima- und Energiefonds ermöglicht wird. Dazu wird im Herbst 2022 in der Reichsstraße eine Pilotanlage am Straßenrand installiert, die mittels Anzeigetafeln Aufmerksamkeit unter Pkw-Lenkern erzeugt, ohne vom Straßenverkehr abzulenken. „Wer gemeinsam mit anderen Personen im Auto sitzt, bekommt ein Happy Smiley als Danke“, sagt Brandstetter. Bevor es soweit ist, findet am Dienstag, 30. August, um 17 Uhr im Amstettner Rathaussaal ein Infoabend zu Fahrgemeinschaften statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: carpacity.at/infoabend

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.