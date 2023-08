NÖN-Reporter tourte mit dem Lastenrad „Ari“ durch Amstetten

Bei der Einschulung am Bauernmarkt Amstetten, wo KlimaEntLaster einen Infostand hat, setze ich mich zum ersten Mal auf das Lastenrad. Claudia Leichtfried, Mitarbeiterin der Initiative, erklärt mir, wie man mit dem abnehmbaren Bordcomputer den E-Antrieb einschaltet, wie man die Box öffnet und wie man das Fahrrad absperren kann. Zur Probe fahre ich einige Runden durch den Markt – anfangs noch etwas wackelig, denn „Ari“ wiegt über 30 Kilogramm. Nach einigen Runden fühle ich mich sicher genug und ich fülle ein Formular aus, in dem steht, dass ich das Lastenrad bis 18. Juli testen darf und welche Utensilien ich ausgeborgt habe.

Passanten sprechen mich an

Gegen ein normales Fahrrad ist ein Lastenrad ein Ungetüm und besonders am Anfang gewöhnungsbedürftig. Gerade beim Abbiegen, wenn man Handzeichen geben muss und nur eine Hand am Lenker hat, komme ich leicht ins Schlenkern. Nach ein paar Tagen habe ich den Dreh raus und ich bewege mich schnell und mit großer Sicherheit durch die Stadt, sowohl auf den Straßen als auch auf den Radwegen. Scheinbar trainiert die Benützung eines Lastenrads den Gleichgewichtssinn. „Ari“ erweist sich schnell als sehr praktisch. Am häufigsten verwende ich das Lastenrad, wenn ich nach Greinsfurth zum Tennisspielen fahre. In der geräumigen Box haben meine Sportsachen problemlos Platz. Beim OBI verlade ich einige Säcke mit Blumenerde und auch für einen Großeinkauf oder das Zurückbringen der leeren Bierkisten zum Billa eignet sich das Lastenrad hervorragend. Größere Distanzen oder Steigungen sind mit dem E-Antrieb leicht zu bewältigen. Auch zum Einsammeln des achtlos weggeworfenen Mülls entlang der Straßen würde sich „Ari“ sehr gut eignen, auch wenn ich ihn nie dazu einsetze. Das Lastenrad hat noch einen Vorteil: Überall, wo man damit auftaucht, zieht man die Blicke auf sich und zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Manche Passanten sprechen mich auf der Straße an, weil sie wissen wollen, wo ich das Lastenrad herhabe und wie es sich fährt.

In der geräumigen Box bekommt man einiges unter. Foto: Thomas Lettner

Mitdenken ist angesagt

Bei einem Lastenrad muss man anders als bei einem herkömmlichen Fahrrad immer darauf achten, dass man alle sieben Sachen beisammenhat. Als mir in Hausmening der Akku ausgeht, muss ich ohne Antrieb nach Amstetten heimfahren. Die sechs Kilometer lange Strecke ist zum Glück kerzengerade und kann auch ohne E-Motor bewältigt werden. Ein anderes Mal versperre ich das Lastenrad an einem Fahrradabstellplatz. Sekunden später bemerke ich, dass ich den Schlüssel zuhause vergessen habe. Um Diebstahl vorzubeugen, sollte man auch immer den Bordcomputer abziehen und die Box versperren. Da Hitze nicht gut für den Akku ist, empfiehlt es sich ihn abzunehmen und in der Box zu verstauen.

Sinnvolle Alternative zum Auto

Mein Fazit lautet: Ich würde mir zwar kein Lastenrad kaufen, weil ich es nicht oft genug verwenden würde und es mir auch zu teuer ist. Ein Lastenrad kostet immerhin über 5.000 Euro. Ein Sharing-Modell halte ich in Amstetten hingegen für sinnvoll. Für Ausflüge, Aktionen wie Müllsammeln, kleine Lieferungen oder wenn man aus irgendeinem Grund gerade kein Auto zur Verfügung hat, stellt das Lastenrad, das nach einer Registrierung auf www.radverteiler.at ausgeborgt werden kann, eine einfache und sinnvolle Alternative dar – für Privatpersonen als auch für Unternehmer.