Frühstück beim Weltladen

Seit Mitte der 90er-Jahre wird in Österreich und europaweit der Weltladentag gefeiert. Aus diesem entwickelte sich der World Fair Trade Day, der jeden zweiten Samstag im Mai stattfindet. Alle Produkte, die im Weltladen Amstetten verkauft werden, sind Fair-Trade-zertifiziert. „Wir haben 30 anerkannte Lieferanten, die regelmäßig überprüft und einem Audit unterzogen werden. Die Produzenten sollen von ihren Erzeugnissen ein faires Einkommen erzielen können und sich ein sicheres Leben und eine Gesundheitsversorgung leisten können”, erklärt Vereinsobmann Ernst Gassner.

Lieferkettengesetze müssen transparenter werden

In Österreich wird heuer das 30-jährige Jubiläum von Fair Trade gefeiert. Den Weltladen Amstetten gibt es seit 1991. Zuerst war der Laden in der Bahnhofstraße untergebracht. 2007 zog man an den neuen Standort am Hauptplatz, der aktuell zwölf angestellte und ehrenamtliche Mitarbeiter hat. „Unser Schwerpunkt liegt heuer auf weltweiten Lieferketten. Das EU-Parlament wird noch im Mai oder Anfang Juni über ein EU-weites Lieferkettengesetz abstimmen. Ziel ist es, dass die einzelnen Schritte in den Lieferketten klarer und transparenter werden”, sagt Gassner. Der Bekanntheitsgrad des Fair-Trade-Gütesiegels, sagt der Vereinsobmann, liegt bei 95 Prozent. Der Fair-Trade-Kaffee hat bereits einen Marktanteil von neun Prozent. Das beliebteste Fair-Trade-Produkt sind Bananen, die auch bio-zertifiziert sind. Verbesserungsbedarf sieht Gassner im Geschäftlichen. „Wenn wir mehr Umsatz machen würden, könnten wir mehr Mitarbeiter anstellen”, erklärt er.

