Zentrumsgestaltung in Amstetten: Aufschrei der Historiker

„Für mich stirbt mit der Entfernung des Brunnens ein wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens“, sagt der ehemalige Stadtarchivar und Amstettner Vizebürgermeister außer Dienst, Josef Plaimer. „Das kommt einer Ausradierung eines Aushängeschilds der Stadt und eines wichtigen geschichtlichen Denkmals gleich, das auch an schlimme historische Perioden erinnert.“ Der alte Kilianbrunnen wurde 1654 errichtet und stand am Hauptplatz, bis er am 8. Mai 1945 von einer Bombe zerstört wurde. 1980 wurde am Standort der Sparkassenbrunnen errichtet. „Er trägt auch die europäischen Spuren der Völkerverbindung mit Alsfeld (D), Ruelle (F) und Pergine (I)“, sagt Plaimer.

Brunnen als Herz des Hauptplatzes

Es sei für ihn undenkbar, den Hauptplatz der Stadt, der Metropole des Mostviertels, ohne dessen Herz, dem Brunnen, zu sehen.

Auch für Gerhard Ziskovsky wäre eine Entfernung des Brunnes fatal. „Man kann Geschichte nicht einfach wegrationalisieren oder dislozieren. Der Brunnen muss dort bleiben, wo Geschichte passiert ist, auch als sichtbares Anschauungsmaterial für die jüngeren Generationen“, sagt der Historiker. Er misst dem Brunnen auch Bedeutung in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus zu. Denn 1938, kurz nach dem ersten Kreisparteitag, wurde ein SA-Mann am Kilian-Brunnen angebracht – als Vorkämpfer für den Nationalsozialismus. Auch wenn der alte Brunnen 1945 zerstört worden sei, solle man mit dem Sparkassenbrunnen nun nicht auch noch den letzten Hinweis darauf beseitigen, wo das stattgefunden habe. „Wir dürfen Geschichte nicht tilgen. Es geht ohnehin zu viel verloren, wie etwas die Remise oder auch schon lange das ehemalige Café Zentral.“

Zu Wort melden sich auch alteingesessene Amstettner wie Nationalrat außer Dienst Günter Kiermaier. „Wir haben den Brunnen geliebt und wenn er jetzt weggerissen wird, dann ist das furchtbar, ein Irrsinn“, hält er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Auch Vizebürgermeisterin außer Dienst Grete Horvatits kann sich „einen Hauptplatz ohne Brunnen nicht vorstellen. Ich bin sicher nicht die einzige Amstettnerin, der es so geht“, sagt sie.

Neuer Standort

für Stadtbrunnen

Vizebürgermeister Markus Brandstetter, Mastermind hinter der Umgestaltung, betont, dass man die Sorgen natürlich ernst nehme. Mit dem neuen Hauptplatz Amstetten entstehe ein Ort, der mit einem begehbaren Wasserelement zum Spielen und Verweilen einlade. „Der 1980 errichtete Sparkassenbrunnen wird nach Rücksprache mit Sparkassendirektor Hammerl sorgsam abgebaut und soll im Rahmen eines weiteren Bürgerbeteiligungsprojektes neu aufgestellt werden.“, verspricht der ÖVP-Politiker. Er habe bereits eine Einladung an Josef Plaimer ausgesprochen, die Geschichte des Brunnens aufzuarbeiten und am neuen Standort zu präsentieren.„Zusätzlich konnte ich mit Vertretern unserer Partnerstadt Pergine die Idee besprechen, ihnen und den Partnerstädten einen Baum am Hauptplatz zu widmen und so die Partnerschaft zu erneuern. Dies wurde begeistert aufgenommen und ich freue mich bereits auf die gemeinsame Umsetzung.“

