Kunterbunter Kinderartikelflohmarkt in Seitenstetten

Der Arbeitskreis der Pfarre Seitenstetten „Familie Aktiv“ lud am vergangenen Samstag zum Kinderartikelflohmarkt in die Stockschützenhalle ein. An den 60 Verkaufsständen beteiligten sich auch wieder einige Gemeinden rund um Seitenstetten, die ihre gut erhaltenen Spielsachen, Kinderbekleidung, Schuhe, Bücher, Spiele und auch diverse Fahrzeuge zum Verkauf boten. Die Organisatorinnen Maria Krondorfer und Kathrin Angerer waren sehr erfreut über viel Besuch. Auch Pater Laurentius Resch genoss die gute Stimmung bei Kaffee und Kuchen.

