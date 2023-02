Närrisches Treiben auch im Bezirk Amstetten

In Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth findet seit 2007 jedes zweite, ungerade Jahr – abwechselnd mit dem Amstettner Veranstaltungsbetrieb – ein Faschingsumzug statt.

2021 konnte der Umzug Corona-bedingt nicht stattfinden, somit ist dieser Umzug heuer der achte Faschingsumzug in Hausmening, den die vier Organisatoren Helmut Lutz, Andreas Kastner, Sigi Kreuziger und Bernhard Schuller geplant haben. Für die Planung und Organisation treffen sich die vier bereits Monate zuvor, konkretisiert wird drei Wochen davor. Am Faschingsdienstag startet der Umzug um 15 Uhr am Bahnhof Hausmening. Ziel ist der Hofmühlpark, wo es ausreichend Verköstigung mit Speis und Trank gibt. „Für den Umzug haben sich bereits 25 Gruppen für die Faschingswägen angemeldet. Der Umzug wird immer sehr gut angenommen und die Leute sind froh, dass wir die Planung des Umzuges in die Hand nehmen“, sagt Sigi Kreuziger. Die Aufteilung und Vergabe der Startnummern erfolgt ab 14 Uhr. Da werden die teilnehmenden Wägen präsentiert. Es nehmen Privatpersonen, Vereine und Firmen teil.

Spaß und Spiel für die Kinder

Am 18. Februar, ab 14 Uhr, organisiert FitKids und Energy Fitness in der WestSideCity ein Kinderfaschingsprogramm. Die Kinder können bei verschiedenen Stationen mitmachen oder Aufgaben lösen. Dafür gibt es einen Stempel im Sammelpass. Angeboten werden auch Kinder-Yoga, Bewegungsspiele, die Reise nach Jerusalem undnatürlich ein gemeinsamesFaschingskrapfenessen, und zum Abschluss gibt es auch noch eine Polonaise. Das Kinderland hat von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt vier Euro pro Kind, die Begleitperson erhält den Eintritt gratis. „Danach, um 19.30 Uhr, eröffnet der Greinsfurther Maskenball mit DJ Irxi und Friends und Maskenprämierung um 24 Uhr. Der Eintritt für Unmaskierte ist 15 Euro, für maskierte Ballbesucher nur einen Euro“, so Katharina Swoboda. Das Faschingsfest findet im hinteren Gelände der WestSideCity statt.

Die Partyfreudigen kommen auch in der Amstettner Innenstadt nicht zu kurz. Im Yellow-Nights bietet Robert Gelbmann den Kindern am Rosenmontag eine Kinderzauber show. Die Zauberfreunde Steyr werden am 20. Februar ab 17 Uhr die Bühnenshow „It´s magic – Showtime“ präsentieren. Am Faschingsdienstag sorgt der Scheibbser Philipp Pflügl alias DJ Zeus bei freiem Eintritt für den richtigen Sound im Yellow Amstetten. Auch das Mojo und das Hofcafé haben am Faschingsdienstag ab 8 Uhr geöffnet. Hier werden DJ Mitcheek und als Special Guest DJ Disguised Adam den Partygästen mit Housemusik einheizen.

