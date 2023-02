Feierlaune in Wallsee

1.500 Besucher kamen am Sonntag zum Marktplatz Wallsee, um am Faschingsumzug der Sportunion WA-SI, Wallsee-Sindelburg, teilzunehmen und den Fasching mitzufeiern. Präsidentin der Sportunion WA-SI Ulrike Hierner, Bereichspräsident Walter Naderer und Präsident des Faschingsumzuges Christoph Mairhofer organisierten den Umzug, an dem Clowns, Schmetterlinge, Engel, tanzende Zombies, Eisbären und Römer den Marktplatz bunt färbten.

16 Gruppen, darunter die Trachtenmusikkapelle Wallsee-Sindelburg, der Club 89 mit den Römern aus Oed-Öhling, PBZ Wallsee, Sportunion Oed, New Kids, „Pozilei-Lei“, Landjugend Wallsee-Sindelburg, Gartenlust, Heazipf 14, Landjugend Mitterkirchen, Chinesische Wetterspione, Tausend und eine Nacht aus Oed-Öhling, SCU Wallsee, Tanzclub, Stammtisch Oed und 80er-Jahre Wallsee-Sindelburg sorgten für ausgelassene Stimmung.

