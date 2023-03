„Suppe essen, Schnitzel zahlen“ in Sindelburg

Unter dem Motto „Suppe essen, Schnitzel zahlen“ fand am vergangenen Sonntag das Fastensuppenessen in der Pfarre Sindelburg statt. Eifrige Köchinnen sorgten für ein großes Angebot an köstlichen Suppen, die von den Firmlingen vor der Kirche und im Pfarrheim mit großem Engagement verteilt wurden. Das Ergebnis der Spenden beläuft sich auf 1.300 Euro und ergeht als Hilfe an die Hungernden und Obdachlosen in Syrien. Pfarrer Manfred Heiderer dankte schließlich den vielen freiwilligen Helfern.

Der Andrang war groß. Foto: Pfarre

