Pfarre Krenstetten lädt zur beliebten Fatima-Feier

Vor 106 Jahren, am 13. Mai 1917, erschien mitten im Ersten Weltkrieg die Gottesmutter Maria in Fatima (Portugal) den drei Hirtenkindern Francisco Marto, Jacinta Marto und Lucia dos Santos. Die Erscheinungen erfolgten ab dann ein halbes Jahr lang, immer am 13. eines Monats, und enthüllten den „Sehern“ drei Prophezeiungen, die sich auf die Zukunft Europas und der Kirche bezogen. Die Botschaft von Fatima – besonders das Gebet um Frieden – hat sich seit der Proklamation des Mariendogmas 1950 weltweit verbreitet, in Österreich vor allem durch den „Rosenkranz-Sühnekreuzzug für den Frieden der Welt“ (RSK), der jahrzehntelang vom kürzlich verstorbenen Franziskanerpater Benno Mikocki geleitet wurde. Von den Fatima-Pfarren heißt es: „Das Gebetsanliegen um den Frieden in der Welt ist aktueller denn je."

Der 13. Mai und der 13. Oktober werden von den Fatima-Pfarren besonders feierlich gestaltet. Es gibt oftmals die Möglichkeit zur Beichte, der Rosenkranz wird gebetet und die Lichterprozessionen sind sehr stimmungsvoll. Meist werden renommierte Prediger eingeladen.

Fatima-Feier in Krenstetten

Als besonders stimmungsvoll gilt die Fatima-Feier in Krenstetten. Um 14.30 Uhr sowie um 18.30 Uhr gibt es die Möglichkeit zur Beichte und zum Rosenkranz-Gebet. Um15 und 19 Uhrzelebriert Pater Michael Prinz den Gottesdienst, wie Pfarrer P. Martin Mayerhofer berichtet. In den letzten Jahren waren immer Hunderte Gläubige dabei.

13. Juli:14.30 und 18.30 Uhr: Rosenkranz und Beichtgelegenheit15 und 19 Uhr: Hl. Messen mit Pfarrer P. Michael Prinz