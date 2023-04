Über 600 Gäste waren am Bezirksball der Landjugend Amstetten

Werbung Viele Bauprojekte Anzeige Amstetten auf Erfolgskurs

Jasmin Auer und Markus Harreither, Leiterin und Leiter der Landjugend Bezirk Amstetten begrüßten zu Beginn des Bezirksballes Bürgermeister von Amstetten Christian Haberhauer, Bürgermeister von Ardagger Johannes Pressl, Gemeinderat Gerhard Irxenmayer, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ Lorenz Mayr, Obmann der Landwirtschaftskammer Josef Aigner und Kammerobmann-Stellvertreter Anton Pfaffeneder, sowie Bezirksbäuerin Renate Haimberger.

Viele Mitglieder der Landjugend aus den umliegenden Bezirken kamen, um den Abend am Amstettner Bezirksball zu verbringen, gemeinsam zu feiern und sich kulinarisch an der Spezialitäten- und Landjugendbar verwöhnen zu lassen. „So ein Ball bedeutet sehr viel Arbeit - die Gestaltung, die Dekoration und Organisation - und zusätzlich viel Verantwortung. Ihr sorgt dafür, dass der Abend so unterhaltsam wird. Ich wünsche allen Gästen eine gute Unterhaltung, viel Spaß und eine schöne Ballnacht“, eröffnet Josef Aigner den Ball.

Die Tanzeinlagen der Volkstanzgruppe Euratsfeld, der Volkstanzgruppe Gresten und der Schuhplattler Ybbsitz sorgten für Stimmung bei den Gästen. Mostkönigin Sigrid Huber unterstützte die Volkstanzgruppe Euratsfeld musikalisch mit ihrer Ziehharmonika. Die Band Mostviertel Power sorgte für die musikalische Umrahmung.

