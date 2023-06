10 Jahre Garten Wohl-be-hagen und Start der Ferienspiele in Winklarn

NÖN: Heuer feierst du 10 Jahre Wohl-be-hagen. Was hast du für den 1. Juli geplant?

Sigrid Hagen: Vor 10 Jahren habe ich offiziell meinen Kräutergarten geöffnet. Für dieses Jubiläum werden wir ein richtig großes Fest veranstalten. Zusätzlich wird der Beginn der Ferienspiele gefeiert. Dazu werden verschiedene Freizeitaktivitäten für die Familie, Kräuterführungen, Informationen von Peter Spreitzer, Obmann desImkervereins Winklarn über die Honigproduktion, sowie Wissenswertes über den Gemüseanbau. Zusätzlich gibt es für die kleineren Besucher auch ein eigenes Kinderprogramm. Bürgermeisterin Sabine Dorner-Leyerer hat diesen Tag gemeinsam mit mir organisiert. Sie hat mir bei der Entstehung meines Gemüsegartens sehr geholfen und wird auch am 1. Juli bei der Feier anwesend sein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt ausreichend kulinarische Verköstigung. Dafür habe ich mit der Fleischerei Keusch eigene Kräuter-Bratwürste kreiert, davon gibt es 420 Stück. Zudem gibt es allerlei Köstlichkeiten aus meinem Kräuter- und Gemüsegarten, Säfte aus Kräuter- und Holunderblüten und Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei und ich freue mich über viele Gäste in meinem Garten.

NÖN: Wie ist dein beruflicher Werdegang und wie bist du zur Kräuterliebhaberin geworden?

Sigrid: Ich wurde 1975 geboren und habe danach die Bundes-Fachschule für wirtschaftliche Berufe und Tourismus abgeschlossen. Im Jahr 1999 habe ich meinen Mann geheiratet und die Geburt der ersten Tochter war 2002 und im Jahr 2005 kam meine zweite Tochter zur Welt. Ein Jahr später habe ich die Ausbildung zur Kinesiologin abgeschlossen und 2008 die Ausbildung zur Ernährungsberaterin nach Traditionell Chinesicher Medizin. In diesem Jahr habe ich auch die Kräuterausbildung bei Miriam Wiegele gemacht. Viele weitere Ausbildungen im Bereich der Traditionell Chinesischen Medizin folgten, sowie die Ausbildung auf der Kräuterakademie nach Ignaz Schlifni FNL- Freunde naturgemäßer Lebensweise. 2013 habe ich meinen eigenen FNL-Kräutergarten Wohl-be-hagen eröffnet. 2017 habe ich meine Prüfung zur Referentin der FNL- Kräuterakademie mit Auszeichnung bestanden und mein Kochbuch “Von der Wiese in den Kochtopf” veröffentlicht. Von 2020 bis 2022 habe ich die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter, die LFI-Ausbildung zum zertifizierten Kräuterpädagogen und die zertifizierte LFI-Ausbildung - Gemüsebau in der Landwirtschaft abgeschlossen. Schon als Kind war ich von der Natur fasziniert und durch meine Ausbildungen bin ich intensiv mit den verschiedensten Kräutern in Kontakt gekommen. Die Liebe und Leidenschaft hat sich immer mehr verfestigt.

NÖN: Was ist das Besondere an deinem Garten und was schätzt du ganz besonders daran?

Sigrid: Durch mein Interesse an der Natur, an den Kräutern und Pflanzen ist anfangs ein kleiner Kräutergarten entstanden. Ich wollte die Pflanzen übers Jahr begleiten, sie in der Vegetation beobachten und habe immer mehr Kräuter angepflanzt. Der Garten ist kontinuierlich gewachsen und umfasst jetzt ca. 3000 m² mit mehr als 200 verschiedenen Kräutern. Der Garten lässt mich zur Ruhe kommen und auf das wirklich Wichtige besinnen. Der Kräutergarten Wohl-be-hagen ist ein wilder Garten. Kräuter wachsen nach ihren eigenen Regeln und an von ihnen ausgesuchten Standorten. Wer sich einen Garten vorstellt, in dem alles perfekt gejätet und geputzt ist, ist in meinem Garten falsch. So ein Garten würde nicht zu mir passen und ich nicht zu ihm. Bei mir darf sich jedes Kräutlein selbst den Platz aussuchen, wo es wächst. 2020 habe meine Familie und ich angefangen, den Garten umzubauen und einen zusätzlichen Gemüsegarten angelegt. Seit vorigem Jahr kann man wöchentlich das Gemüsekistl - entweder eine Single-Gemüsekiste oder eine Familien-Gemüsekiste - bei mir erwerben.

NÖN: So ein großer Garten ist viel arbeit. Wie schaffst du das alles?

Sigrid: Meine Familie ist eine große Stütze. Wir haben sehr viel Zeit und Schweiß für die Entstehung des Gemüsegartens investiert. Zuerst haben wir die Setzlinge im Garten vorgezüchtet, da sind aber die Stromkosten enorm angestiegen. Deshalb haben wir alle Pflanzen in den Wintergarten verlegt, da kam dann der Platzmangel dazu. Der Gemüsegarten war schon eine ziemliche Tortur, umso schöner ist es, jetzt das Ergebnis zu sehen und die Produkte daraus genießen zu können. Es gibt Tomaten, Kohlrabi, Rauna, verschiedene Salate und Kohlsorten, Fenchel, Mangold, Zucchini, Melanzani, Lauch, Paprika, Sellerie, Karotten, Kartoffeln und Brokkoli. Außerdem haben wir Hendel und Truthähne. Durch die vielen verschiedenen Gemüsesorten haben wir einen Selbstversorger-Garten geschaffen und wir brauchen nahezu nichts mehr an Nahrungsmittel kaufen. Voriges Jahr hatten wir Gemüse bis eine Woche vor Weihnachten. Den Bachlerhof und das Gasthaus zur Palme beliefern wir regelmäßig mit unserem Gemüse. Einmal in der Woche - jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr - gibt es im Garten einen kleinen Markt, wo man das bereits gewaschene und geputzte Gemüse kaufen kann. Als wird per Hand erledigt und keine chemisch-synthetischen Düngemittel verwendet.