Amstetten: Heimo Cerny feiert seinen 80. Geburtstag

Heimo Cerny ist einer der profundesten Kenner der Kulturgeschichte des Mostviertels – und stets hat er sein Wissen geteilt. Er hat zahlreiche Bücher und Beiträge in Publikationen des „Historischen Arbeitskreises des Bezirks Amstetten“ sowie in Lokalzeitungen verfasst. Am 31. Juli feierte der Historiker den 80. Geburtstag.

„Es geht mir dem Alter entsprechend“, sagte er im Telefongespräch mit der NÖN. Sein Wiegenfest feiert er „im Kreise der Familie bei einem guten Essen und einem anschließenden Ausflug in die Natur.“

Heimo Cerny interessierte sich schon früh für Geschichte, vor allem für die Historie von Amstetten, aber auch bei der Aufarbeitung historischer Details über Ardagger war der Professor stets zur Stelle. Zum heurigen Jubiläum „1200 Jahre Artagrum“ gibt es ein erweitertes Veranstaltungsprogramm, das sich durch die Ideen und Anregungen von Mursch-Edlmayr, Karl Hauer, Gerhard Gruber und Heimo Cerny entwickelte. Von 1. Oktober bis 25. November ist eine Ausstellung in Kollmitzberg geplant, bei der Künstler und Künstlerinnen mit ihrer Arbeit einen Bezug zum Ereignis, zum Ort oder zur Landschaft Ardagger herstellen.

Viel Zeit – mehr als drei Jahrzehnte – verbrachte Cerny mit der Erfassung der Vierkanthöfe im Bezirk Amstetten. Sein Werk „Vierkanter. Wahrzeichen des Mostviertels“ konnte 2012 im Stift Seitenstetten der Öffentlichkeit vorgestellt werden und es zeigte bislang unbekanntes Bildmaterial aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Bei der Präsentation im Meierhof des Stiftes Seitenstetten würdigte man die langjährigen Recherchen und die Arbeit von Dr. Heimo Cerny.

Wichtiger Beitrag zum Kulturgut Most

Außerdem trug der Autor mit seinen weiteren Werken „Der Most – Taufpate einer Region“, das 1996 veröffentlicht wurde, und mit dem Buch „Die Moststraße – zwischen Donaustrand und Alpenrand“ aus dem Jahr 2006 dazu bei, Informationen über das Kulturgut Most, dessen Entstehung und spannende Details über die Moststraße zu vermitteln.

Sein Buch „Forstheide. Kulturraum und Naturschatz“ wurde 2019 im Rahmen der Kulturwochen im Rathaussaal präsentiert. Es besteht aus zwei Teilen – der Entwicklung des Areals von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart und behandelt auch aktuelle Themen und Diskussionen von und über die Forstheide, Statements von Politikern, Behörden und Besitzern und Informationen über die Ybbs und die Url.

Herrschaftsarchive des Schlosses Seisenegg geordnet

Als besonderes Projekt ist ihm die Forschung über die Entstehung und die Geschichte des Schlosses Seisenegg in Erinnerung. Im Jahre 1984 hat er Zugang zum bis dahin völlig unerforschten Herrschaftsarchiv erhalten. Viele Monate hat er damit verbracht, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichenden Bestände zu ordnen und zu inventarisieren. Seisenegg war bis 1848 Landgerichtssitz. Somit bekam er während seiner Forschungen über das Schloss auch viele Informationen über die Geschichte von Amstetten und diese erwiesen sich als Grundlagen für seine lokalgeschichtlichen Bücher.

Zahlreiche Preise, darunter der Kulturpreis der Stadt Amstetten, das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, der Kulturpreis des Landes Niederösterreich und der Würdigungspreis in der Sparte Erwachsenenbildung des Landes Niederösterreich 2019, durfte der Heimatforscher entgegennehmen.

Heimo Cerny tat auch immer wieder seine Sorgen um die Erhaltung der kulturgeschichtlichen Schätze und schützenswerten Wahrzeichen Amstettens kund. Als denkmalgeschütztes Baujuwel und untrennbare Verbindung mit der alten Remise, sprach er sich etwa dafür aus, den Wasserturm aus dem Jahre 1908 als regionales „Leuchtturmprojekt“ zu promoten.

Cerny wünscht sich aber auch den Erhalt „des ältesten historischen und zugleich Kühlung spendende Reliktes kommunaler Befindlichkeit“, des Amstettner Stadtbrunnens, auch Kilianbrunnen genannt, als zentraler Mittelpunkt des Marktes, Symbol der Ordnung (Gerichtsbarkeit) und Identität stiftendes Wahrzeichen. „Denn so manche Schätze dieser Art sind im Laufe der Zeit für immer verschwunden“, bedauert der Historiker.

Zur Person

Oberstudienrat Heimo Cerny wurde am 31. Juli 1943 in Waidhofen/Ybbs geboren. Er studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Wien. Seine Dissertation verfasste er über die mittelalterliche Bibliothek des Stiftes Seitenstetten. Von 1968 bis 2000 war er als Professor am Bundesgymnasium Amstetten tätig, seit dem Jahr 2000 ist er im Ruhestand.