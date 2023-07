Reitverein Geiger feierte sein 50-jähriges Jubiläum mit Dressurturnier

Anlässlich des Dressurturniers und 50-jährigen Jubiläums des Reitvereins Geiger eröffnete die Moderatorin mit dem Zitat „Wer mit der Jugend und den Pferden lebt, wird niemals alt!“ von Franz Geiger. Mit kurzweiligen Berichten wurde Franz Geiger in Erinnerung gerufen, der 1969 die Obmannschaft des Reitvereins übernahm und 1973 den Spatenstich des Vereins in Allersdorf feiern durfte. Sein unermüdlicher Einsatz, sein Weitblick und sein Netzwerk prägten seine langjährige Zeit als Obmann. Inzwischen hat ein junger Vorstand unter der Obfrau Elke König den Verein übernommen und die Reitanlage weiter ausgebaut, umgebaut, saniert und renoviert.

Die Ehrengäste, von links: Laura Steinauer (Kassier RV Geiger), Ralph Buchberger (Obfraustellvertreter RV Geiger), Bürgermeister Christian Haberhauer, Elke König (Obfrau RV Geiger), Sabine Assanger, Peter Gerstner, Roland Stadler, Magarete Gegenbauer, Christine Obermüller, Frederike Neu, Ewald Aichinger, Simone Obergruber und Ferdinand Humpl. Foto: Reitverein Geiger

Podestplätze für Vereinsmitglieder

Am Turniersamstag waren ehemalige Obleute und der Bürgermeister der Stadtgemeinde Amstetten, Christian Haberhauer, geladen. Während des Rundgangs über das moderne Areal und Turniergelände brachten die Gäste allgemeine Zustimmung und Begeisterung zum Ausdruck. Den Rahmen bot das Dressurturnier mit einem ausgiebigen Buffet, wo die Ehrengäste noch in unzähligen Geschichten ihrer aktiven Zeit im Reitverein Geiger schwelgten. Einen gelungenen Abschluss meisterten dann noch zwei Vorstandsmitglieder des Reitvereins, Obfraustellvertreter Ralph Buchberger und Kassierstellvertreterin Sabine Schlemmer. Sie setzten sich erfolgreich gegen starke Konkurrenz durch und belegten die Plätze zwei und drei in der schweren Klasse S.