Kindergarten in Wallsee eröffnet

Mit einem feierlichen Programm eröffneten Bürgermeister Johann Bachinger und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nach etwa einjähriger Bauzeit die neuen Räumlichkeiten des Kindergartens, der sich gemeinsam mit der neuen Bücherei im Gebäude der Volksschule befindet. Auch für den Musikschulunterricht werden die Räume der Volksschule sowie der Mehrzweckraum der Mittelschule genutzt.

Teschl-Hofmeister betonte „die zentrale Rolle, die ein Kindergarten, eine Bibliothek, eine Musikschule für die Lebensqualität in einer Gemeinde innehaben“, und wies darauf hin, dass künftig in Niederösterreich kleinere, altersmäßig ausgewogene Gruppen zusammengestellt werden sollen, die zahlreiche Jobmöglichkeiten bieten werden. Insbesondere unterstrich sie den Wunsch, auch Männer für diesen wichtigen Beruf begeistern zu wollen, und bedankte sich bei Direktorin Maria Wahl stellvertretend für das gesamte pädagogische Personal für die großartige Arbeit in den Kindergärten.

Angelika Scheibreithner gewährte Einblicke in die Aktivitäten der Bücherei innerhalb der Gemeinde. „Wir bringen den Kindergartenkindern regelmäßig Bücherkisten, besuchen aber auch die Senioren im Pflege- und Betreuungszentraum Wallsee alle drei Wochen mit unserer mobilen Bücherei in zwei Koffern“, erzählte sie. Die steigende Entlehnzahl bestätigt die gute Arbeit im Ort.

Bürgermeister Johann Bachinger (12. von links), Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (7. von links) mit Ehrengästen, Kindergartenpädagoginnen und Kindern aus der Volksschule und aus dem Kindergarten. Foto: Foto König

Die Kindergartenkinder begeisterten mit zahlreichen choreografischen und musikalischen Darbietungen auf der Bühne. Junge Musiker des Trompeten-Ensembles mit Musikschullehrer Robert Kerschbaumer stellten wiederholt ihr Können unter Beweis. Die Kinder der 2. Volksschulklasse mit Pädagogin Mathilde Brandstetter erfreuten das Publikum mit dem Lied „Alle Kinder lernen lesen“.

Ein besonderes Highlight im Programm war ein Interview, bei dem Teschl-Hofmeister und Bachinger auf der Bühne den Kindern persönliche Fragen beantworteten; eine Idee von Direktorin Maria Wahl, die sehr gut ankam. Pfarrer Manfred Heiderer segnete ein Kreuz, das in der Lebenswelt Wallsee für den Kindergarten hergestellt worden war, und natürlich auch die Kinder.

Rund 980.000 Euro hat die Gemeinde in das Projekt investiert.

