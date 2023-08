Partnerschaft in Ostarrichi-Kaserne erneuert

Unter dem Motto: „Der Tradition verpflichtet!“ führte das Jägerbataillon 12 aus Amstetten, vergangenen Freitag erstmalig seinen Traditionstag sowie eine Partnerschaftsfeier mit der NÖ Hypobank in der Ostarrichi-Kaserne durch. Angetreten waren die Militärmusik Niederösterreich, die Fahnentrupps des Jägerbataillons 12, des Dragonerregiments No.15, des Kameradschaftsbundes Amstetten und des Heimkehrervereins Winklarn, ein Ehrenzug sowie die Soldaten des Jägerbataillons 12.

Dragonerregiment 1891 gegründet

Das Dragonerregiment Nr. 15 „Erzherzog Joseph“ war das jüngste Kavallerieregiment der Monarchie. Es wurde 1891 aus fast allen nicht ungarischen Reiterregimentern formiert, sodass es sich als Nachkomme aller alten k. u. k. Kavallerieregimenter betrachten kann. Am 21. August 2010 wurde dem Jägerbataillon 12 der Traditionstruppenkörper, das Dragonerregiment No.15 „Erzherzog Joseph“, zur Weiterführung der Tradition zugewiesen.

Dieser 21. August ist somit der festgelegte Traditionstag und hat auch eine eigene Geschichte: an diesem Tag fand 1914 die letzte Reiterschlacht bei Jaroslavice statt, bei welcher sich die 15er Dragoner sehr rühmlich schlugen. Der Leitspruch des Dragonerregiments No.15 „Allezeit getreu“ ergänzt sich perfekt mit dem Leitspruch des Jägerbataillons 12 „Der Einsatz ist das Maß aller Dinge“.

Der Bataillonskommandant, Major Christopher Ritter, betonte in seiner Rede, dass die Traditionspflege beim Bundesheer einen sehr hohen Stellenwert habe und für alle Soldatinnen und Soldaten eine Motivationshilfe im Frieden sowie im Einsatz sein soll, bei der man sich mit der Vergangenheit auf Basis der Werteorientierung auseinandersetzt. „Wenn man in die Zukunft marschiert, muss man schon wissen, woher man kommt“, betonte Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wie wichtig die Pflege von Traditionen sei und bedankte sich gleichzeitig bei allen Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres für ihren Einsatz.

Im Zuge des Traditionstages wurde auch die bereits seit 10 Jahren bestehende Partnerschaft des Jägerbataillons 12 mit der NÖ Hypobank durch den Vorstandsdirektor der Hypobank Udo Birkner und dem Kommandanten der Amstettner Kaserne Major Christopher Ritter in der Hoffnung, dass diese Partnerschaft noch lange bestehen werde, neu bekundet und besiegelt. „Diese Partnerschaft steht ganz im Zeichen des Schutzes unserer Heimat und der gemeinsamen Gewährleistung der Sicherheit des Landes Niederösterreich. Mit gemeinsamen Veranstaltungen und im Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen wollen wir einen Beitrag zum Wohle unseres Landes Niederösterreich und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger leisten“.